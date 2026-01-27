《真・三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》延期到2026年內！但仍參加台北電玩展提供試玩

光榮特庫摩（KOEI TECMO）《真三國無雙2》HD 重製版《真三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》（歐美對應的名稱是 3 代），原先預定於 2026 年 3 月 19 日上市，然而官方不久前公告，將發售日期延後改為「2026 年內」，意味著玩家需要再多等待一段時間。

Remastered 版宣布延期。（圖源：真・三國無雙２ with 猛將傳 Remastered）

對於這次延後，遊戲製作人庄知彥特別發聲明向玩家致歉並解釋原因。他指出，本作是《真・三國無雙》系列首款 Remaster 作品，開發團隊的目標是使用現代技術，在重現當年深具挑戰遊戲玩法的同時，也能提供給玩家絕佳的動作體驗。這對團隊而言是一項全新的挑戰，為了確保能呈現出最好的遊戲體驗，內部評估後認為還需要更多時間進行細部打磨，因此做出了延後的決定。

雖然發售日延後，但官方也帶來了好消息，確認本作在 1 月 29 日到 2 月 1 日「2026 台北國際電玩展」的展出計畫完全不受影響。屆時遊戲也將依原定計畫在現場進行首次公開展出，並開放玩家親自試玩體驗。《真三國無雙2 with 猛將傳 Remastered》本作預計登陸 PC Steam、PS5、Xbox Series X／S、Switch、Switch 2 平台。