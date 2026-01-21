《真‧三國無雙 起源》DLC《夢幻四英傑》評測心得：歷史敗者的逆襲，改寫張角、呂布等命運的究極IF線
《真‧三國無雙 起源》這款將系列帶回硬派、戰術與沉浸感巔峰的革新之作，大家都一直對其後續擴充抱著相當高的期待程度。而在這波 2026 年初的遊戲大潮中，大型 DLC《夢幻四英傑》的問世，無疑是為這款作品再次注入了一劑強心針！
雖然 2026 年初遊戲大作就迎來連發，內容多到玩不完，但經過這幾天沒日沒夜的遊玩這個 DLC，編輯可以肯定的告訴各位大家，這是絕對一場屬於三國愛好者、《真‧三國無雙》粉絲的究極「白日夢」。文章並沒有任何劇情暴雷，但會有相關劇情的無對話截圖，請斟酌觀看。
當歷史的敗者在夢境中稱霸
《真‧三國無雙 起源》本體和過去不同，是以其獨特的「無名英雄」視角，重新詮釋了三國初期的波瀾壯闊。然而，歷史總是由勝者書寫，那些在亂世中隕落的梟雄—張角、袁紹、董卓、呂布，過去在故事中段便早早退場。
而這次的 DLC《夢幻四英傑》別出心裁地採用了「夢境之界」的概念，將這 4 位極具魅力卻充滿悲劇色彩的人物推向主角寶座。這不只是一個簡單的任務劇情補充包，而是一個完全獨立的故事模式，讓玩家在虛實交錯的幻境中，見證如果這些「英傑」沒有失敗，三國的局勢將會如何去發展。
DLC 提供了張角、袁紹、董卓、呂布共 4 個人的專屬獨立故事。每個人的篇章都是一段長達約 4 到 6 小時的劇情體驗，總共約 20 小時左右的新內容，玩家可以自行選擇想要追隨的人。張角篇讓玩家看見了「黃天當立」那種帶著宗教狂熱與救世悲願的情感，已經張角在太平之要幫助後所做出的選擇；袁紹篇則終於不再是那個優柔寡斷的名門之後，DLC 強調了他在冀州的強大底蘊，展現了四世三公真正的榮光。
董卓篇則帶來一名在史書中被唾棄的暴君，夢境中為玩家們展現了另一種極端的「霸道」，描述了董卓如此野心下的願景；最後則是讓人好奇的呂布篇，當三國「最強」不再受制於背叛，呂布將在夢境中挑戰何謂武藝的巔峰，又如何看待天下太平之世。這種「一切如夢」的氛圍，給了劇本很廣的發揮空間，也讓原本在歷史中早逝的角色有了更完滿的弧線。
除了這些可能成為天下太平的關鍵人物外，還有些遺憾則是那些只能看、不能操作的關鍵人物。首先是「朱和」。在本篇故事中，這位與主角有著深厚淵源的人物，其命運總是讓人唏噓。但在《夢幻四英傑》中，我們終於能與朱和真正的「一起行動」，她不再只是劇情中的背景板，而是能與我們並肩作戰的同行武將。當你與朱和在亂軍中發動連攜技能時，那種師徒、摯友間的默契感，是本篇難以比擬的情感重量。其他登場的同行武將，還有像是萬眾矚目的「貂蟬」，以及某個與劇情有關的祕密角色，當他登場的時候，想必會讓老玩家大叫出聲。
新武學與戰術軍略，繩鏢橫掃戰場的極致體驗
為了配合「夢境」的主題，DLC 在戰鬥部分引入了獨立的「夢幻之力」升級系統，這代表著玩家在本篇的強度不會直接壓制 DLC 的挑戰性，確保在每位英雄的故事都能在平衡的節奏中展開，但只有 DLC 中才會有效果。而武器的境界等級則是會從本篇繼承到《夢幻四英傑》中，不需要重練；DLC 新武器熟練度則是可以反過來繼承到本篇上。
而這次最讓筆者驚艷的莫過於新武器「繩鏢」。在過去的作品中，繩鏢往往給人難以駕馭的印象，繩鏢的攻擊範圍廣大並且觀賞性質也非常的高，能透過長繩的甩動進行 360 度的全方位橫掃。玩家可以利用繩鏢快速接近敵人進行連段打擊，是一個很好進行遠距離追擊的武器，這種把敵人玩弄於股掌之間的操控感，讓戰鬥過程變得十分有趣。所以不管是橫掃雜魚還是單挑強敵，繩鏢都能提供與傳統刀劍完全不同的動作體驗。
另一把新武器則是弓兵「弓」，第一次用上這把武器的感想，就是不會近戰的弓兵不是好弓兵！ 在《夢幻四英傑》中，過去系列的遠程攻擊，尤其是弓箭通常被視為輔助，但這次不同了。開發者讓弓箭在保持中遠距離壓制的同時，也具備了強大的近戰爆發力。其連招系統非常流暢，玩家可以先在遠處射出一波箭雨，隨即位移切入近距離，發動威力驚人的射擊連段。這種「可戰可退」的靈活性，讓弓兵成為了戰場上的全能戰神。這裡也提醒一下，想要解鎖武器「弓」要玩「張角篇」，而「繩鏢」則要玩「呂布篇」。
由於新武器的加入，同樣也有各式各樣的新武藝，可以從商店或是練武場取得。在《夢幻四英傑》中，玩家的據點變成了可以自由移動的旅店，自由和不同角色對話、接修練目標…等，其中還有全新的「練武場」，進行不同的武器研習、武將訓練，都可以取得包含武藝在內的不同獎勵。甚至還有更高難度的「試煉」，可以和不同武將進行高難度對戰，解鎖包含隨行武將的技能板、道具等。
或許是為了調節長達數十小時的戰鬥流程，DLC 引入了回合制「軍略」玩法，可以通過獲得「秘策」來影響到進入對戰後的戰局，每個能力都非常的強大，不只是單純的大範圍攻擊命令，還可以製造出無敵區域、回血區域…等，種費相當豐富。這也算是在密集的無雙戰鬥之間，額外增加的一個小遊戲。雖然軍略玩法的深度不算太深，無法與專業的《三國志》系列相比，但它在「降低難度」與「策略思考」之間找到了平衡。雖然希望它能再深入一點，像是更多的內政互動或複雜的陣法變換，但以 DLC 的定位來說，它已經很好得完成了自己的使命。
一切如夢，卻是三國迷最不願醒來的豪賭
總結來說，《真‧三國無雙 起源》大型 DLC《夢幻四英傑》是一次非常成功的內容補充。它不只是補完了本篇在角色的遺憾，更通過「夢境之界」這個大膽的設定，讓那些在歷史洪流中隕落的英雄們，有了一個能大展拳腳的舞台，給出了一個不同的結局。
瑕不掩瑜，《夢幻四英傑》整體而言是非常好玩的。它在保持硬派戰鬥風格的同時，注入了很多的幻想與浪漫的色彩。如果你已經破完了本篇，卻還對三國的亂世流連忘返，那麼這場屬於四位英傑的「白日夢」，絕對是你 2026 年初最不能錯過的無雙饗宴。
