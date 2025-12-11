《眾生相》李駿碩奪金馬後再來台 張迪文大尺度親密戲「媽媽不想看」

《眾生相》導演李駿碩奪金馬後和張迪文再來台。（圖／佳映娛樂）

香港導演李駿碩以《眾生相》獲得金馬獎最佳導演，今（11）日他帶著男主角張迪文來台宣傳，李駿碩對於再次來台很開心興奮，形容像回到「童話世界」，獎盃目前放在爸媽家，父母不時還會帶著金馬獎座給親戚朋友「聞香」。

當時李駿碩得獎，張迪文在台下哭成淚人兒，張迪文解釋：「很信任的人得到那麼大的獎很感動，代表我有幫他做到這件事，也很開心，有我的參與很高興，算是一種成就。」

聊到合作契機，李駿碩透露當時室友會找很多人到家裡玩狼人殺，便找了先前曾合作過《吊吊揈》的張迪文來湊人數，後來聊天李駿碩詢問張迪文：「認真想當演員嗎？」對方給予堅定的回答，讓他印象深刻。後來張迪文在艾瑪史東以《可憐的東西》二封奧斯卡影后時，在IG限時動態發文「想去奧斯卡」，李駿碩看到後便邀請他來試鏡《眾生相》。

張迪文片中有多場全裸親密戲，對於如此大尺度，他相當大方坦蕩，「身為一個新演員有什麼資格在那邊有包袱」，稱許多前輩都曾為藝術裸露，不過家人得知後相當反對，但這是他第一部擔綱主演的電影，他希望和家人之間不要有芥蒂，媽媽便不再多說。後來電影接連入選柏林影展、金馬獎，他也有問母親想不想看，「但我媽說，不想看兒子在鏡頭前全裸，他們給我演出的空間，我也給他們不想看的空間。」

李駿碩相當欣賞張迪文的自信魅力。（圖／佳映娛樂）

體態纖瘦的張迪文當時一直被劇組提醒多吃一點，但就是吃不胖，現在仍在努力增重，對於在大銀幕上看到自己的全裸體態，他說：「我覺得我的身體很漂亮，雖然很消瘦但有美感，比我現實中看覺得還美，我天天洗澡照鏡子，覺得如果肌肉多一點就好，但在大銀幕上看覺得挺好的，骨架還是不錯的。」

聊到最難的一場戲，張迪文有場跟英國男子對戲，他那天剛好鼻子過敏，鼻水一度不小心流下來，偏偏導演每個鏡頭都很長，遲遲不喊卡，最後他受不了去拿面紙清理，他笑說：「很擔心導演會不會覺得很噁心，還好他沒有很介意。」雖然他吃了藥很想睡，但展現出不同於其它場戲的狀態，讓李駿碩也很滿意。

張迪文很開心能助攻李駿碩得獎。（圖／佳映娛樂）

全片製作成本約150萬港幣（約為新台幣601萬元），一天拍一場戲，總共拍了十天，基本上除了男主角張迪文以外的演員都只拍一天。有天拍攝場地較為偏遠，距離張迪文的家很近，劇組便去他家化妝，最後張迪文80歲的阿嬤還開車送劇組去拍攝。

《眾生相》將於12月12日在台上映，李駿碩透露，本片在各地播的版本如金馬獎、台北電影節、柏林、香港、英國都不一樣，台灣的版本則和英國相同，他形容「金馬的有special」，期待台灣觀眾進戲院一探究竟。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導