《碧血狂殺》12月2日登手機與次世代主機平台！舊主機資料可轉移並免費升級

史詩級西部冒險遊戲《碧血狂殺》與「不死夢魘」將於 12 月 2 日登陸最新行動裝置與最新世代的遊戲主機，並包括免費升級、遊戲進度轉移與多種加強功能。

（來源：碧血狂殺官方提供）

延續爆紅遊戲《碧血狂殺2》展開的劇情，在這段廣受好評的故事中體驗約翰．瑪斯頓為埋葬血染過往而踏上的旅程。在喪屍恐怖主題的姊妹作「不死夢魘」中，努力尋找方法治癒席捲邊境的喪屍瘟疫。新版都包含兩款遊戲的完整單人遊戲體驗，還有年度遊戲版的額外內容。

（來源：碧血狂殺官方提供）

在 Netflix 與行動裝置上登場

《碧血狂殺》首度登上相容的 iOS 與 Android 裝置，支援行動裝置友善的操作選項，歡迎更多的玩家體驗經典之作，隨時隨地與瑪斯頓一起踏上旅途。Netflix 會員也將能自 12 月 2 日透過訂閱服務下載並暢玩這些版本。

（來源：碧血狂殺官方提供）

最新世代主機升級與加強功能

PS5 與 box Series X|S 上的玩家敬請期待流暢的每秒 60 幀體驗、更精美的畫質、HDR 支援，以及高達 4K 的解析度。在 Nintendo Switch 2 上，我們充分利用了這款新硬體，支援 DLSS、HDR、操作滑鼠，以及同樣流暢的每秒 60 幀高解析度遊戲體驗。

PS5、Xbox Series 與 Switch 2 免費升級

目前擁有 PS4、Nintendo Switch 或 Xbox One 數位向下相容版本的玩家可進行免費數位升級。擁有 PS4 版的任何玩家可使用之前的 PS4 存檔資料繼續原本的進度，而 Switch 2 的玩家可以繼續使用先前 Nintendo Switch 主機上的存檔資料。新的主機版本也會從 12 月 2 日開始在 GTA+遊戲收藏庫與 PlayStation Plus 遊戲目錄推出。

更多關於《碧血狂殺》的資訊請參考官方網站。

