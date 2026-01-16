《科學新娘！》連線報導／瑪姬葛倫霍姊弟25年後再合作 前蝙蝠俠化身科學怪人
電影《科學新娘！》公開最新預告，導演瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）接受全球媒體訪問分享創作理念，除了潔西伯克利（Jessie Buckley）、克里斯汀貝爾（Christian Bale），預告也可見多位實力派演員加盟，當中便包括她的老公彼得賽斯嘉（Peter Sarsgaard）和弟弟傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）。
瑪姬葛倫霍看了1935年電影《科學怪人的新娘》後，發現飾演新娘的埃爾莎蘭徹斯特（Elsa Lanchester）僅出場三分鐘且無對白，卻展現出令人震懾的力量，所以儘管科學怪人孤獨求偶的渴望令人同情，「但與此同時，那這位伴侶呢？ 他要求把死去的某人救活來當他的女朋友，那『她』的感受呢？我想這正是這部電影真正深入探討的地方。如果她活過來後，擁有她自己的需求、自身的意圖、自我的渴望和恐懼呢？」
預告中可見本片經典的哥德元素和新黑色電影的神秘感，瑪姬葛倫霍樂於顛覆經典電影的風格，《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde）、《窮山惡水》（Badlands）、《大都會》（Metropolis）都是靈感來源。
這也是瑪姬葛倫霍繼《失去的女兒》後，與潔西伯克利再次合作，她形容兩人彷彿心靈相通，所以她必須克制自己不要為潔西量身打造這個角色，不去設想任何演員，以免限制角色的發揮空間，「我寫完後心想，好吧，這只有潔西才能演好這個角色，我真的不知道還有誰能勝任。」
至於「科學怪人」維多法蘭克斯坦一角，瑪姬葛倫霍在某些方面借鑑原著，因為書中這角色情感細膩又脆弱，充滿渴望，且非常聰明，所以她需要能駕馭這些特質，同時很強悍的演員，「而且，就像所有怪物一樣，這個怪物也確實做了一些非常混蛋的事。」而克里斯汀貝爾就是完美人選。
此外，會找上潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz），是因為瑪姬葛倫霍從未見過她演過這類角色，「她在片中時而展現瘋狂喜劇的特質，時而又出現在最寫實、最現代的場景中，當你看到電影時就會明白了。」總是給人知性形象的安妮特班寧（Annette Bening） 也是如此，此次飾演一位打破傳統、才華橫溢的瘋狂科學家。
至於瑪姬葛倫霍的老公彼得賽斯嘉在預告中看來在極力追捕新娘，瑪姬葛倫霍笑說：「我只知道我希望Wiles這個角色要超級超級性感，所以我只好去拜託我自己的老公了。但其實這個角色很複雜，你會發現他做過一些黑暗的事，但同時也是個英雄。」
至於找來手足參演，瑪姬葛倫霍是經過深思熟慮、直到最後一刻才開口邀請傑克葛倫霍，在片中飾演相當受歡迎的電影演員。姊弟倆自從2001年電影《怵目驚魂28天》就再也沒合作過，瑪姬葛倫霍直呼：「能跟我弟弟一起工作太愉快了，我常發現自己笑到眼淚都流了出來。我真的太愛這次的經驗，雖然我對所有的演員都這麼想，但跟親弟弟工作，確實有一種特別的情感。」
