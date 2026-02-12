《秒速5公分》真人版2026最強初戀物語！星爵科幻電影《關鍵公敵》、韓片首選《四人行，不行》河正宇自編、自導、自演｜2/5 新片快報

日本動畫導演新海誠「首部被改編成真人版的作品」《秒速5公分真人版》絕對是2026年初必看最強初戀物語！帶給你原汁原味的青春！愛好萊塢片的粉絲怎能不看星爵演的科幻電影《關鍵公敵》？韓片首選請看河正宇自編自導自演的《四人行，不行》！更多本週新片還有「午夜系列」二部曲《午夜之花》、香港動作電影《棋拳風暴》和「地表最帥光頭」傑森史塔森主演的《天眼浩劫》！衝電影院卻買不到《陽光女子合唱團》的票？進戲院尋寶更多優質電影吧！

《秒速5公分真人版》由奥山由之執導，是新海誠作品中首部真人化的電影。（UIP提供）

《秒速5公分真人版》2026/2/6上映

《秒速5公分真人版》是日本動畫導演新海誠「首部被改編成真人版的作品」，電影真人版由新銳導演奧山由之執導，作品號召到了松村北斗、高畑充希、森七菜、青木柚、木竜麻生、宮﨑葵、吉岡秀隆等人主演，為日本青春純愛電影打造出全新境界。故事描述小學生貴樹與明里因為同為「轉學生」而在 1991 年春天成為莫逆，後來即使分隔兩地，也以信件維持感情，兩人最後在中學時約會相見，並且約定「在世界末日再會」。時光飛逝，在米津玄師的〈1991〉主題曲渲染之下，「長大成人之後的他們能夠履約嗎？」將成為觀眾與兩位主角內心中最大的懸念！

《關鍵公敵》拋出議題震撼彈。（圖／索尼影業提供）

《關鍵公敵》2026/2/6上映

2026年度必看科幻片首發！劇情描述在近未來世界中，《侏儸紀世界》克里斯普瑞特飾演的高階警探被指控謀殺妻子！在接受AI法庭審判過程中，他必須在定罪行刑之前，利用珍貴的 90 分鐘，向蕾貝卡弗格森飾演的AI法官證明自己的清白！由《刺客聯盟》提默貝克曼比托夫執導，電影絕對精彩可期。

《關鍵公敵》電影由《不可能的任務：致命清算》的蕾貝卡弗格森主演。（圖／索尼影業提供）

《四人行，不行》2026/2/6上映

《四人行，不行》是《與神同行》票房男星河正宇自編、自導、自演的話題作品！還有孔曉振、金東旭和李荷妮也來一起攜手主演！故事源自西班牙獲獎名作《隱藏的情人》，藉由「性喜劇」形式來探討婚姻關係，全片有著大量的台詞，演員坦言「相當於五部作品加起來那麼多！」戲劇張力也十分強大。孔曉振在片中飾演婚姻關係曾經熱烈、如今卻逐漸冷卻的美術大學老師，因為聽見樓上夫妻過度激烈且活躍的性愛碰撞，因此喚醒她內心慾望的鬧鈴，讓她邀請樓上夫妻共進晚餐，卻意外演變成一場失控的情感告白！

▲河正宇（後）與孔曉振（前）時隔13年再度合作《四人行，不行》，為了讓女方點頭演出，河正宇壓力大到得盲腸炎。（圖／采昌國際多媒體 提供）

《午夜之花》2026/2/6上映

「午夜系列」的第二部曲《午夜之花》是內田英治導演回歸初心、自編自導的原創故事，電影中，北川景子不計形象素顏演出單親媽媽「夏希」，為了躲避債主而帶著兩個孩子逃到東京、日夜兼職拚命工作。某夜，她撞見有人在買賣毒品，為了孩子的夢想，她決定放手一搏！內心孤獨的格鬥選手（森田望智飾）自願成為夏希的保鑣，兩人組成搭檔，去做危險的交易！兩位女演員挑戰自我極限的突破性演出，在報知電影獎榮獲最佳女主角、最佳女配角兩項大獎！

北川景子在《午夜之花》和兩位小演員相處融洽。（天馬行空提供）

《棋拳風暴》2026/2/6上映

香港動作電影《棋拳風暴》香港型男鄭嘉穎、黃宗澤、劉心悠、胡鴻鈞等演員共同演出，電影聚焦在廉政公署的肅貪行動，將荷蘭藝術家伊普魯本夫（Iepe Rubingh）創立的「象棋＋拳擊」國際象棋拳擊（Chess Boxing）發揚光大！故事描述廉署總調查主任程德明（鄭嘉穎飾）私下是新興運動棋拳的教練，在調查某拳館館長涉嫌行賄海關進口私煙過程，鎖定了前拳王曾樂恆，成功人贓並獲。然而，曾樂恆為了包庇幕後主腦，把一切罪狀都往自己身上扛！程德明能夠破案嗎？

《棋拳風暴》胡鴻鈞、鄭家穎。（圖／華映娛樂）

《歐陸瘋情畫》2026/2/6上映

榮獲柏林影展最佳劇本銀熊獎、橫掃國際影壇好評的話題之作《歐陸瘋情畫》Kontinental ’25 被譽為「直擊當代歐洲良心危機的震撼之作」！電影由柏林影展金熊獎導演哈都・裘德（Radu Jude）編劇並執導，故事描述一名女法警依法執行驅逐令，迫使藏身地窖的流浪拾荒者離開，卻未料對方隨後自縊身亡。突如其來的悲劇，讓她陷入無法逃避的良心譴責。為了尋求理解與救贖，她不斷向朋友、前學生、神父與親人傾訴，卻在一場場對話中，逐步看清體制的冷酷、階級的斷裂，以及個人在結構暴力面前的無力感。

《歐陸瘋情畫》讓每個角色都成為時代焦慮的載體，映照出歐洲文明的裂縫。（聯影提供）

《天眼浩劫》2026/2/6上映

《天眼浩劫》由「地表最帥光頭」傑森史塔森主演，電影收穫權威影評網站「爛番茄」普遍好評，創下傑森史塔森近十年最高開片電影評分，故事敘述一名隱居在蘇格蘭偏遠小島的男子，遠離現代社會不與外界接觸，卻在拯救一名落海的少女後，引發了一連串危機，並導致他的住處小島遭到襲擊，這迫使他面對自己的過往並作出反擊！

《天眼浩劫》展現了傑森史塔森有別於武打的不同面貌，流露出內心更多的黑暗與脆弱。（車庫娛樂提供）

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》2026/2/6上映

奇幻動作冒險鉅獻《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》是系列所推出的第10部電影版！電影故事敘述魔女「邦妮」的魔法把聖誕老公公變成人偶了！為了不讓聖誕節就此消失，他們必須將今年的聖誕甜點魔法材料「聖誕老公公配料」送到甜點王國！但在冒險途中，珀比和佩蒂竟變成人偶，而且壞蛋「巧克力歐博士」竟還以巧克力覆蓋整座甜點王國！

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》

《小勇士大冒險》2026/2/6上映

《小勇士大冒險》改編自導演佩德羅索利斯加西亞的動畫短片「小繩子Cuerdas」，由曾經製作風靡全球的西班牙動畫片《木乃伊歷險記》的原班團隊人馬所打造。電影細膩還原19世紀末夏安族文化，實力派卡司齊聚配音，故事背景設定在美國西部地區的拓荒時代，在那充滿偏見的年代，電影盡可能貼近 19 世紀末夏安族文化真實情況，用愛與包容的故事，讓觀眾在觀影後產生反思，能夠跨越偏見，也成為本作的核心精神。

《小勇士大冒險》

