《秘密關係》續集現實上演！ 王君豪告白成晞：只能給我聞

王君豪、成晞因為演出BL劇《秘密關係》收穫大批粉絲，兩人上週末（11/2）在台中合體、擔任香氛品牌一日店長，超過300名粉絲擠爆現場。從戲裡填到戲外，活動上他們甜蜜又俏皮的互動，宛如續集在現實生活中上演，同時更宣布好消息，要粉絲拭目以待。

《秘密關係》續集上演？「拓晞CP」吸引超過300名粉絲擠爆百貨 （圖／Ease香氛）

王君豪、成晞組成的「拓晞CP」戲裡戲外感情都相當要好，兩人互相照顧，即便戲劇早已拍完也已走完宣傳期，仍經嘗保持聯繫，「常常就變成彼此療癒。」成晞現場也感性告白粉絲，「謝謝你們讓我們的故事多了一份甜甜的香氣，也讓我們的每一步都更有意義。」

成晞（左）與王君豪多場吻戲親得火熱，令觀眾直呼好害羞。（圖／《秘密關係Secret Lover》製作單位提供）

值得一提的是，王君豪2022年以男團BUGVEL在日本出道，《秘密關係》宣傳期和日本公演、新歌錄製時間重疊，台灣、日本兩地跑可謂相當忙碌。就在11/2一日店長活動前夕，他於Instagram上發文，透露與日本所屬事務所的經紀合約期滿，於10月底已正式離開，不過並不意味著退出團體，文中寫道：「為了能在新的環境中繼續展開團體活動，我將懷著感恩的心，與BUGVEL的成員們一同努力向前邁進。」也會珍惜同時正在進行的個人活動。

王君豪（左）與成晞（右）一同擔任品牌一日店長！（圖／Ease香氛）

王君豪在一日店長活動現場說道，每則留言都有看、都放在心裏，「大家的支持是我們最大的動力，希望能用作品回報大家的喜歡。」也許願未來能與派偉俊合作新音樂，「真的很喜歡他的音樂風格，也希望能一起玩出不同火花。」而活動現場，拓晞CP宣布，《秘密關係》將於今年12月26日在日本以電影版形式前進大銀幕。

聊到香氛，王君豪表示沒有特別收藏香水，但有七、八瓶左右輪著用，偏愛乾淨又帶茶香的木質調香氣，不張揚但讓人感到放鬆，而香水對他來說，是一份相當私密的禮物，「除非是另一半，不然不太會送人。」至於粉絲關心的「拓晞味」，他笑說：「應該要那種甜到爆的吧！」若能為《秘密關係》設計聯名香氣，他會選「焦糖爆米花或曬乾衣服的味道」，乾淨又舒服。

王君豪（左）霸氣告白成晞（右）：只能給我聞 （圖／Ease香氛）

成晞則表示，自己平時有三、四瓶香水，味道從木質、海洋到柚香不等，「噴香水就像開關，一噴就切換成舞台模式。」並形容王君豪身上淡淡的木質香，溫柔讓人想靠近，若能為《秘密關係》設計聯名香氣，他認為「前調甜、中調苦、後調留戀的味道」，最能代表兩人之間的關係，也像兩人合作以來的默契與成長。另外，成晞預告今年跨年應該還是在舞台上迎接全新一年，「希望用新的作品繼續陪大家。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導