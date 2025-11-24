《空之境界劇場版：第一章俯瞰風景》好評如潮！《第二章殺⼈考察(前)》12月19日全台上映
被譽為經典神作、自2007年起在日本上映的系列動畫電影《劇場版空之境界》，如今將大銀幕震撼登台！隨著《空之境界劇場版：第一章 「俯瞰風景」》於11月21日首度登上台灣大銀幕，票房口碑表現不俗，上映首3日票房破160萬，登上11月21日上映新片票房冠軍，看過的人都紛紛大讚，「音樂真的很棒，梶浦由記就是要大銀幕電影院」、「經典永流傳，蘑菇跟梶浦合作的巔峰」，「有生之年能在電影院看到空之境界，是我此生的榮幸。」、「永遠的神，放到現在一樣經典優秀」，在第一章的好評下，而在今日也宣布《空之境界劇場版：第二章「殺⼈考察(前)」》將於 12 月 19 日正式在台大銀幕登場。
《空之境界劇場版：第二章 「殺⼈考察(前)」》以隱藏於日常裡的異常作為主題核心，透過壓抑的節奏與精準的心理描寫，構築出寫實卻令人不安的氛圍。故事從兩儀式與黑桐幹也的「初次相遇」展開，描繪兩人在高中時期的相遇，也讓黑桐第一次窺見式體內的「另一個人格」。在兩人的互動中，黑桐對善良的堅持與式的異常形成鮮明對比。就在黑桐試圖理解式的同時，城市裡接連發生獵奇殺人事件，懸疑與心理壓力同步爆發，使本章成為《空之境界》系列最具命運意味的開端，並為後續劇情埋下關鍵伏筆。
值得一提的是，女主角「兩儀式」由坂本真綾擔綱配音；男主角「黑桐幹也」則由鈴村健一飾演。兩人在現實生活中是一對夫妻，於 2011 年結婚，不少粉絲更將他們視為「二次元走入三次元」的浪漫代表。《空之境界》中的式與幹也，也是兩人最具代表性的合作之一。他們還曾在《機動戰士鋼彈 SEED DESTINY》、《鬼滅之刃》等超過 30 部作品中共同演出。
《空之境界劇場版：第二章 「殺⼈考察(前)」》在日本獲得了相當高的評價。觀眾普遍認為本章是故事重要的轉折點，不僅是整個故事的起點，也為後續劇情埋下種子。本章精練的心理描寫、人格衝突與殺人事件的鋪陳，使本作不只有懸疑，更深化了黑桐幹也與兩儀式之間的情感連結，亦為本章備受推崇的原因之一。
許多影迷指出，本章呈現出「深刻而細膩的內心描寫」，使式的矛盾與孤獨彷彿觸手可及。雖然部分內容在首次觀影時較不易理解，需要看完整個系列才會恍然大悟，但觀賞本作時，濃厚的氛圍與情感張力仍深深吸引著觀眾，使其成為被粉絲封為「神作」的經典之一。
《空之境界劇場版：第一章 「俯瞰風景」》現正熱映中；《空之境界劇場版：第二章 「殺⼈考察(前)」》12月19日全台上映。
※《空之境界劇場版：第二章 「殺⼈考察(前)」》劇情介紹
★兩儀式與黑桐幹也的初次相遇，揭開命運交錯的起點
★雙重人格少女 X 獵環殺人事件，懸疑與心理壓力同步爆發
★ufotable 「幽浮社」以冷峻寫筆觸，描繪青春、孤獨與人格裂痕
★奈須蘑菇筆下最痛的一章，深描角色掙扎與命運牽引
★經典首度登台大銀幕，親眼見證「直死之魔眼」誕生與悲劇源頭
1995年4月，我與她相遇一
在高中時期，黑桐幹也遇見了個性冷漠疏離的少女兩儀式。溫和的人與排斥一切的存在，兩人雖截然不同，卻在命運的牽引下漸漸靠近。就在黑桐逐漸理解式體內的「另一個人格」時，城市中接連發生駭人的連續獵奇殺人事件。一段充滿懸疑與命運糾葛的過去，即將揭開序幕――
※《空之境界劇場版：第一章 「俯瞰風景」》劇情介紹
★ TYPE-MOON 經典作品改編，展開「空之境界」 劇場七部曲序章
★ ufotable 「幽浮社」打造極致視覺美學，融合寫實與詩意的壓倒性映像
★ 直死之魔眼 × 墜落事件 —— 少女凝視死亡的都市懸案
★ 探問生命、孤獨與存在的本質，構築動畫史上最獨特世界觀
★ 經典首度登台大銀幕，體驗死亡與存在交錯的深層震撼！
★ 日本知名音樂團體 Kalafina 演唱片尾主題神曲「oblivious」
連續多名少女從廢棄大樓頂樓墜落身亡，遺體遍布曾為城市地標的巫條大樓。傳言中，屋頂上浮現著名為「霧繪」的神祕少女身影。當墜樓事件達到第五起，擁有「直死之魔眼」的兩儀式，終於踏入謎團的核心──看見萬物死之輪廓的她，將直面一場生命與意識交錯的深層真相。
－
－
