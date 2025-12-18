《空之軌跡 the 2nd》公開前導宣傳片！繁中版確認2026年上市
雲豹娛樂股份有限公司今日宣布，由NIHON FALCOM CORPORATION開發的該公司代表作品，劇情RPG《空之軌跡 the 1st》的正統續作，亦為「軌跡」系列的完全重製版第二部作品，《空之軌跡 the 2nd》（支援平台：Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PlayStation5/Steam）亞洲在地化版決定於2026年於全世界同步上市。
《空之軌跡 the 2nd》簡介
「兩人終有 重逢的一天――」
為紀念「軌跡」誕生20週年，於2025年9月推出
系列首部作品的完全重製版《空之軌跡 the 1st》。
描繪遊擊士艾絲蒂爾和約書亞旅程結局的正統續作，
亦是完全重製企劃的第二部作品《空之軌跡 the 2nd》也火速決定發行！
本作延續前作《空之軌跡 the 1st》的優點，
包括更加精緻細膩的登場角色、場景情節豐富的劇情事件，
以及能在迅捷戰鬥和指令戰鬥間無縫切換的爽快＆無負擔戰鬥系統，
還進一步強化了呈現角色個性的動作，並以利貝爾王國全境為舞台，帶來更為壯闊的故事演出！
本作以《英雄傳說 空之軌跡SC（Second Chapter）》為基礎，
將各種要素全面翻新！
於利貝爾王國政變事件幕後暗中行動的
結社《噬身之蛇》究竟是何方勢力？
約書亞留下口琴，從艾絲蒂爾眼前消失後又前往哪裡？
為了阻止結社的陰謀，也為了帶回約書亞，
成為正遊擊士的艾絲蒂爾‧布萊特將為全新的故事揭開序幕――
任何玩家都能盡情享受的王道故事RPG《空之軌跡》第二部，
《空之軌跡 the 2nd》，敬請期待後續消息！
※圖片為開發中的日文版遊戲畫面。
▼《空之軌跡 the 2nd》宣傳影片
《英雄傳說 空之軌跡》簡介
劇情RPG「軌跡」系列以縝密的世界觀設定、個性豐富的登場角色群像劇和宛如大河劇般展開的連作形式壯闊故事見長，不僅在日本與亞洲博得高度評價，同時系列累計銷量也突破900萬套。
《英雄傳說 空之軌跡》是本系列的第一部作品，自2004年至2007年間於日本先後推出了三部作品︓
《英雄傳說 空之軌跡FC（First Chapter）》
《英雄傳說 空之軌跡SC（Second Chapter）》
《英雄傳說 空之軌跡 the 3rd（The Third）》
在迎來系列誕生20週年之際，作為紀念將《英雄傳說 空之軌跡FC》全面重製，
於2025年發行了《空之軌跡 the 1st》。
故事舞台設定在位於塞姆利亞大陸西南部的小國「利貝爾王國」。
在名為「導力」的核心技術逐漸發展普及的世界中，
立志成為守護民眾與維護區域和平的「遊擊士（Bracer）」的少女艾絲蒂爾與搭檔約書亞一起踏上旅程。
本作透過兩人的旅程描繪出各種相遇與離別，以及年輕英雄們的成長故事。
－
以上內容為廠商提供資料原文
