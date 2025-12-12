《空戰奇兵8》驚喜宣布2026上市！化身航母飛行員開戰鬥機，預告搶先看
萬代南夢宮旗下廣獲好評的《空戰奇兵》系列自 1995 年推出以來就吸引了許多想一圓戰鬥機駕駛夢的粉絲，受到玩家們的歡迎。而時值系列 30 週年，萬代南夢宮也在今（12）天的年度遊戲頒獎典禮（TGA 2025）上正式宣布，《空戰奇兵8：Wings of Theve》將在明年正式發售！
從今（12）天公布的《空戰奇兵8：Wings of Theve》可以看出來，這次的主角似乎是一位海軍飛行員，玩家可能在遊戲中以一艘航母為基地，體驗航母上的生活，駕駛戰鬥機起飛執行各項任務，擊墜所有敵機。只是，或許在某個任務中玩家也將被擊落，搭乘救生艇在海上漂流，努力求生。而萬代南夢宮也確認，《空戰奇兵8：Wings of Theve》將於 2026 年推出，登上 PS5、XBOX Series X|S、Steam 三大平台。
其他人也在看
新竹某國中19天內2起墜樓奪命！ 校方12/13主動辦送煞
新竹縣某所國中在19天內發生兩起墜樓憾事，校方如今決定主動舉辦送煞法會，里長表示，時間將於本月13日晚間8時30分舉行，呼籲民眾切勿到現場圍觀。中天新聞網 ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
2027若台海開戰「哪個縣市最安全」？眾人狂推2離島：變避難神地
有網友在PTT上發文詢問，一旦台海衝突爆發，台灣哪個縣市受影響最小、生活機能最能維持？原PO認為，雖然現代戰爭型態與以往不同，可能仍能維持部分日常生活，但交通、供水供電與建物損害仍難避免，因此好奇是否有「相對安全」的地區可選擇居住。該話題隨即引發網友熱烈討論，...CTWANT ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
棒球(影)／神全大崩壞？同框「帕拉梅拉」爭議網框拍片 網「怒回一句」竟被狂讚
體育中心/綜合報導被報導即將轉戰中國職棒的前中職球星林益全，近日在社群分享指導打棒球的影片引起球迷熱議，因為同框的是以爭議歌曲《愛你真的梅辦法》吸引大量關注的網紅義義。有網友留言，「如果我是林哲瑄我也會霸凌你。」竟吸引超過1900人按讚，比影片貼文本身高出四倍以上。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 1
《人中之龍》桐生一馬結婚了？！新娘照瘋傳300萬人看，竟是SEGA官方辦的
《人中之龍》系列人氣主角「桐生一馬」先前才在 20 周年票選拿下第二名，只輸給真島吾郎，而近期一張「結婚照」引起網友熱議，一名穿著純白婚紗的女子，牽著桐生一馬的等身大立牌，宣布「結婚了」？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
TGA 2025《古墓奇兵》新作、重製連兩年上市！預告搶先看
今（12）天全球遊戲圈每年年底的盛會年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）正式登場，許多遊戲廠商也都帶來了自家作品的最新消息。而就在今年獎會開始前，經典探索尋寶遊戲 IP《古墓奇兵》就已經預告會帶來新消息，沒想到預告片正式曝光之後，讓這個經典系列的全球粉絲都感到超級意外，因為《古墓奇兵》竟直接公布了兩款新作，並且預計會在 2026、2027 連續兩年推出！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
多邊獸是無辜的！「3D龍事件」28週年歐美網友替牠喊冤：皮卡丘才是真兇
隨著 12 月的到來，動漫和《寶可夢》圈著名的「3D龍事件」即將迎來 28 週年，這個曾在 1997 年震撼全球的動畫放送事故，最近在歐美論壇 Reddit 引起討論。許多資深粉絲回憶起當年的情景，對於自該事件後「多邊獸」（Porygon，舊譯"3D龍"）和其進化形態便徹底從動畫主要劇情中「神隱」感到相當惋惜。雖然該寶可夢在遊戲中仍持續活躍，但在動畫版卻因這起並非由牠直接造成的意外而被長期封殺，讓不少海外玩家發起聲援，呼籲官方能讓多邊獸重返螢光幕。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
40歲的殘暴美學！詹姆斯「狂野之扣」將馬刺213公分長人當海報背景
體育中心／王人瑞報導又有一位7呎長人變成海報背景！詹皇（LeBron James）在對上馬刺213公分長人科爾內特（Luke Kornet）的防守，用一記足以載入史冊的「老派暴扣」，向全世界宣告將滿41歲的他，油箱裡還有滿滿的油！FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 32
台灣大學籃球員撞名《咒術迴戰》反派「夏油傑」爆紅，網友朝聖：全吸收就能打NBA
台灣大專籃球聯賽（UBA）健行科技大學籃球隊，在昨日（10）於官方社群粉專介紹大一新生陣容，其中一位來自宜蘭南澳的後衛球員「夏友杰」，因姓名讀音與日本人氣動漫《咒術迴戰》中的人氣角色「夏油傑」相似，意外引爆網路話題，讓網友笑稱：「把所有球員吸收掉，就可以打NBA了」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1
墨西哥「為強化國家經濟」提高關稅 中韓台企業等將受影響
美國總統川普指控中國大陸生產商將商品先運到墨西哥再北送至美國邊境以規避美方關稅，許多人將墨西哥提高關稅視為對美方壓力的讓步。然而，墨西哥將對中國大陸及其他與墨西哥無貿易協定國家提高進口關稅。除了中國大中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
曾批台灣無聊像坨屎！最強高中生Ray美國奪獎「致敬台灣」：我的靠山
被網友封為台灣「最強高中生」實況主 Ray在美闖出名號，在美國舉辦的《2025 The Streamer Awards》寫下台灣直播圈新里程碑，勇奪「Best Reality Streamer（最佳實境直播主）」大獎，成為史上第一位獲得該獎項的台灣人，消息曝光後立刻在台、美網路社群掀起熱烈討論。如今他事後在直播上感謝台灣，稱「台灣是我的靠山」，致敬台灣。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 1
TGA 2025 完整得獎名單！《33號遠征隊》超扯橫掃年度遊戲9大獎破紀錄
The Game Awards 2025（TGA 2025、遊戲大獎）今（12）日上午 8:30 在洛杉磯舉辦，除了會公開不少大作遊戲預告之外，也將揭露今年的 Game of the Year 名單，這次《光與影：33號遠征隊》以入圍 12 項打破提名紀錄，可以說是最有望把年度最佳帶回家的黑馬作品，而《死亡擱淺2》、《羊蹄山戰鬼》、《黑帝斯II》、《空洞騎士：絲綢之歌》等好評遊戲也都入圍不少項目。 最終可以說《光與影：33號遠征隊》毫無疑問是本次的大贏家，除了拿下年度最佳遊戲之外，包含遊戲指導、敘事、美術、音樂、演出、獨立遊戲/初登場獨立遊戲、RPG 等全部都包了，一次橫掃九個獎項破紀錄，僅在 100% 網路投票的「玩家之聲獎」輸給《鳴潮》。本篇將不斷即時更新今年 TGA 2025 頒獎典禮的最終得獎作品，讓你一次掌握 TGA 2025 最新動態！（還沒頒發的獎項將顯示入圍遊戲有哪些）Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 156
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 26
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 78
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 214
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 8