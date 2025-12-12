《空戰奇兵8》驚喜宣布2026上市！化身航母飛行員開戰鬥機，預告搶先看

萬代南夢宮旗下廣獲好評的《空戰奇兵》系列自 1995 年推出以來就吸引了許多想一圓戰鬥機駕駛夢的粉絲，受到玩家們的歡迎。而時值系列 30 週年，萬代南夢宮也在今（12）天的年度遊戲頒獎典禮（TGA 2025）上正式宣布，《空戰奇兵8：Wings of Theve》將在明年正式發售！

(Credit:萬代南夢宮)

從今（12）天公布的《空戰奇兵8：Wings of Theve》可以看出來，這次的主角似乎是一位海軍飛行員，玩家可能在遊戲中以一艘航母為基地，體驗航母上的生活，駕駛戰鬥機起飛執行各項任務，擊墜所有敵機。只是，或許在某個任務中玩家也將被擊落，搭乘救生艇在海上漂流，努力求生。而萬代南夢宮也確認，《空戰奇兵8：Wings of Theve》將於 2026 年推出，登上 PS5、XBOX Series X|S、Steam 三大平台。