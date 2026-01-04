《空洞騎士：絲之歌》榮獲Steam「年度遊戲」大獎， 2025得獎名單揭曉！

從去年開始提名、投票的年度盛事「Steam 2025 遊戲大獎」，終於在今日（4）正式公開得獎名單。本次評選完全由 Steam 社群玩家在冬季特賣期間投票產生。經過激烈的角逐，各個獎項的優勝者終於出爐。其中，《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong ）不負眾望，一舉拿下了象徵最高榮譽的「年度遊戲」大獎，同時還獲得了「難到抓狂的極品」獎項，成為本屆最大贏家。

由玩家投票的大獎出爐。（圖源：Steam）

在其他重要獎項方面，以 Roguelike 玩法著稱的《黑帝斯2》（Hades II）贏得了「最佳 Steam Deck 遊戲」；廣受好評的 RPG 鉅作《柏德之門3》（Baldur's Gate 3）則持續獲得玩家青睞，獲頒「甜蜜的負擔」獎項，肯定開發團隊長期的用心維護。此外，以獨特美術風格吸睛的《沉默之丘f》獲得了「傑出視覺風格」獎；而年末推出後持續霸榜的《ARC Raiders》則被票選為「玩法創意無上限獎」的得主。

今年的得獎陣容涵蓋了多種遊戲類型， 所有獲獎遊戲開發團隊將獲得 Steam 頒發的實體獎盃，其商店頁面也會展示虛擬獎盃以示榮耀。 「Steam 2025 遊戲大獎」完整獎項如下：