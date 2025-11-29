《空洞騎士：絲綢之歌》大黃蜂冒險還沒結束！DLC正在做了但還不確定何時上市

對於全球玩家而言，今年可以說是出現許多黑馬獨立遊戲的一年。除了上半年的《光與影：33號遠征隊》掀起了風潮之外，下半年受到全球玩家 7 年期盼的《空洞騎士》續作《空洞騎士：絲綢之歌》終於正式發布，也再度激起了玩家們的熱情。而開發團隊 Team Cherry 日前在接受專訪時甚至正式確認，《空洞騎士：絲綢之歌》大黃蜂的冒險故事還沒結束，因為目前 DLC 正在開發了！只是目前上市時間仍然未定。

(Credit:Team Cherry)

綜合外媒報導，因為《空洞騎士》而聲名大噪的 Team Cherry 兩位創辦人 Ari Gibson 與 William Pellen 最近接受了彭博社的資深遊戲記者 Jason Schreier 專訪，表示對於《空洞騎士：絲綢之歌》的 DLC 雖然他們的確打算不要花過長的時間，讓玩家們等太久，「但我們仍然遵循相同的開發理念，所以有時候就會延長我們的開發時間。」

Ari Gibson 回答，他們目前還沒討論出《空洞騎士：絲綢之歌》的 DLC 將要做成什麼規模，可能會像是前作《空洞騎士》DLC「生命之血」那樣的小型規模，或者像是「神之主宰」、「格林劇團」這樣的大型 DLC 都有可能。而 William Pellen 則回應，對他們而言不想要先思考清楚 DLC 規模要多大的原因是，他們目前就只想開始做新的東西，然後在目前的遊戲世界中去思考還能呈現給玩家們什麼遊戲內容。

(Credit:Team Cherry)

Ari Gibson 也表示，要擴充一個本身就已經巨大、而且很完整的遊戲是一個很有趣的挑戰，同時也得要確保新進玩家不會因為太龐大的內容而被嚇跑才行。不過，他也透露，接下來《空洞騎士：絲綢之歌》的 DLC 將會更融入遊戲本體，「對新玩家來說更像是遊戲本體的一部分！」，並且目前他們已經正在做了，只是還不確定預計會在什麼時候推出。