《空洞騎士：絲綢之歌》三個月賣破700萬套！2026免費DLC上線超佛心
今年 9 月份推出的獨立遊戲大作《空洞騎士：絲綢之歌》推出後的三個月以來不斷吸引著全球玩家的目光，持續踏上大黃蜂的旅途冒險，挑戰各種強敵。而最近開發團隊 Team Cherry 帶來好消息，確認這款耗費他們 8 年心血的獨立遊戲銷量已經突破 700 萬，並且也曝光 2026 年將會讓第一個大型 DLC 與玩家們相見！
Team Cherry 表示，想感謝所有進入《空洞騎士：絲綢之歌》遊戲世界冒險的玩家，目前遊戲銷量已經突破 700 萬。Team Cherry 也特別提及，另外還有數百萬位玩家是透過微軟遊戲訂閱服務 XBOX Game Pass 遊玩的，因此兩者相加，目前玩過或者正在遊玩《空洞騎士：絲綢之歌》的玩家數可能早已突破千萬人。此外，《空洞騎士：絲綢之歌》發售至今僅三個月就已經達到前作《空洞騎士》的一半銷量，也讓人非常期待未來《空洞騎士：絲綢之歌》能不能打破《空洞騎士》的 1500 萬銷售紀錄。
Team Cherry 也對此感謝，稱玩家社群的茁壯、Mod、有趣的通關策略等都讓他們感到非常值得，這股熱情也激勵了他們開發 DLC，目前也已經正在開發《空洞騎士：絲綢之歌》的第一個大型 DLC，將包括新的探索區域、Boss、工具等，預計將會於 2026 年時免費更新給所有玩家。
其他人也在看
《空洞騎士：絲綢之歌》銷量破700萬套！大型DLC明年免費啟航！_電玩宅速配20251217
Team Cherry又想讓大家戴上小丑鼻子嗎？今年9月發行的《空洞騎士：絲綢之歌》距離前作長達8年，而且《絲綢之歌》原本是打算以DLC的形式上架，沒想到內容越做越大，在2019年的時候正式宣佈改採獨立發行，但這一等就讓大家等到2025年。 遊戲上架至今三個月已經賣破700萬套，而且這個數字還不包含透過Xbox Game Pass遊玩的數百萬名玩家。Team Cherry在發佈這個好消息的同時，也宣佈將在明年推出以航海為主題的《悲痛之海》大型DLC，居然還是免費的！328台幣的佛心價格居然還能玩到免費DLC，真是太划算了。不過這個情節似曾相似，不知道會不會DLC越做越大，又變成要等上好幾年的獨立作品呢？明年我們就知道囉。 （C）Team Cherry電玩宅速配 ・ 1 天前 ・ 發起對話
乳鐵蛋白升級！美國保健品牌以精密發酵重塑更年期營養補充劑
Desert Harvest近期推出一款專為更年期女性設計的膠囊補充劑，宣稱可協助緩解熱潮紅、補鐵、維護免疫與骨骼健康。（圖片來源：green queen） 撰文＝編輯部食力 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
他為改建老家而踏入都更，在大同區推5案…「毅聯首馥」向台銀買地、邀日商大林組當營造總顧問
「人心就是這樣，有人覺得我最後一個簽，會拿到最多，這是都更整合上的難題。」毅聯建設董事長陳啟育是大稻埕人，原本在大陸工程上班的他，因為老家想要都更，和長官一起創業，推出的第一個建案就是「首善」。 身為大同區在地人，他對這區域有情感，10多年來在當地推出5個都更案，包括：廣宇萬和、城市莊園、廣宇日和，以及最近推案的「毅聯首馥」。今周刊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《FF7重製版 INTERGRADE》三平台免費試玩！資料可繼承至正式版
SQUARE ENIX CO., LTD宣布，Nintendo Switch 2 ／ Xbox Series X|S／ Windows版《FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE》今天推出免費體驗版，同時公開最新宣傳影片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
西班牙電信加盟北約創新加速器，聚焦推動量子與網路安全
西班牙電信加盟北約（NATO）創新加速器，聚焦推動量子與網路安全 西班牙電信（Telefónica）與北約（NATO）簽署戰略協議，旗下6個技術中心將納入北約的「北大西洋國防創新加速器」（DIANA，Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte）網絡，以加速開發軍事與商業雙重用途的關鍵技術。 此次合作聚焦量子技術、物聯網（IoT）和網絡安全三大領域，使DIANA得運用西班牙尖端技術基礎設施，強化其跨大西洋創新生態系，該項協議將自2026年生效。 西班牙電信納入DIANA的6大據點包括馬德里Telefónica Tech創新實驗室「The ThinX」、馬德里量子通訊實驗網絡（TEFQCI）、阿爾科文達斯（Alcobendas）的兩棟科技創新大樓、馬拉加（Málaga）創新與實驗室中心，以及萊昂（León）C4IN資安中心；前揭據點將與西班牙國家航太技術研究院（INTA）同成為西班牙在北約DIANA創新網絡中的核心據點。 此次整合為西班牙電信與北約現有戰略合作的一部分，雙方先前合作尚包括評估在北約海軍艦艇部署專用5Moneydj理財網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
充電功率提升70% AUKEY MC111 MagFusion 1X Qi2.2 25W磁吸無線充電器 12/18啟動預購
產業中心/綜合報導 全球充電領導品牌AUKEY，18日正式推出全台首款同時支援最新Qi2.2 25W充電標準與真空吸附底座設計的充電新品MC111 MagFusion 1X Qi2.2 25W磁吸無線 […]民生頭條 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
TGA 2025再創歷史新高，全球觀看次數突破1.71億
被譽為遊戲界奧斯卡的「The Game Awards」（TGA），上週剛結束的 TGA 2025 再度刷新自身的收視紀錄。主持人兼創辦人 Geoff Keighley 通過個人社群 X（推特）正式宣布，今年的頒獎典禮在全球直播串流的觀看次數超過了驚人的 1.71 億次，超越了去年的紀錄。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
涉跨平台存取個資 TikTok遭控違歐盟隱私法
隱私權倡議組織「歐洲數位權利中心」（noyb）近日指控TikTok、Grindr與AppsFlyer未經使用者同意，跨平台非法追蹤用戶資料。noyb指出，此舉侵犯個人隱私與違反歐盟《一般資料保護規則》，要求政府機關對相關企業處以重罰。公視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
對抗勒索軟體 中華電攜手HPE打造IDC災難備援
（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信企業客戶分公司今天宣布，與HPE攜手打造IDC災難備援服務，採用HPE數據安全方舟計畫（Cyber Resilience Vault）先進的勒索軟體防護與災難復原技術，協助企業建立全球異地備援機制強化網路韌性與資料保護能力。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《數雲端》LINE Pay明年發展主軸Be Better 電支目標年底200萬戶
【時報記者莊丙農台北報導】LINE Pay(7722)舉行首場「LINE Pay Vision Day」，宣布以「Be Better」為核心驅動力，LINE Pay將邁向更完整的支付行銷平台，LINE Pay money電子支付服務上線2周，註冊用戶突破170萬戶，年底朝200萬戶挺進。而對於一卡通在LINE錢包所下的橫幅廣告，可能面臨使用者混淆情況，LINE Pay董事長丁雄注表示，團隊會努力改善，並與用戶溝通，想辦法消除混淆情形。 LINE Pay全台用戶數突破1,360萬人，涵蓋超過半數的台灣人口；目前共有超過2,090萬張銀行卡綁定LINE Pay，等同市場流通卡片中，每三張就有一張綁定LINE Pay；全球支付據點超過74萬處，其中台灣支付據點超過66萬處。 明年1月起一卡通將與LINE Pay正式分家，也推出自家LINE Pay money，不過一卡通在LINE錢包大買廣告，搶攻用戶的攻勢，丁雄注表示，不管一卡通做什麼，LINE Pay都不會改變自己的方向，一卡通確實會讓LINE Pay用戶混淆，現階段也沒有馬上改善，但會盡力與用戶溝通。 丁雄注表示，2025年是公司發展的時報資訊 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
美售台319億元戰術網路 整合部隊態勢感知TAK軟體不用只看谷哥地圖
國軍於陸勝操演、救災光復鄉中使用部隊覺知應用套件（TAK），單兵在手機或平板上即能利用數位地圖，即時顯示敵我位置，取代傳統紙本地圖讓部隊可以即時清楚掌握戰場布局。不過，該系統為美國政府開源框架，地圖以Google地圖為主，部分程序較難與其他軍種整合。對此我國向美國軍購「臺灣戰術網路（TTN）」軟體並自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《國際產業》蘋果鬆綁！日本iPhone 可用其它App Store
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】蘋果(Apple)在周三表示，為了遵守日本智慧型手機市場的新規定，iPhone在日本將開放給其它第三方的App Stores進入。但這些變更僅適用於iPhone，不適用於蘋果其它裝置。 根據蘋果新規則，日本開發人員可以在iPhone上推出自家的App store，並只需向蘋果支付在這些App Store銷售的5%作為佣金。 開發人員還可以在透過蘋果App Store分發的App上使用自家的「應用程式內」(in-app)支付。不過蘋果表示，該選項應該與蘋果的「應用程式內」支付一起提供給用戶，此外開發人員仍需支付佣金。 日本是最新一個打破蘋果App Store商業模式的國家。在美國，蘋果仍向開發人員收取費用的問題進行訴訟。在歐洲，蘋果已經被歐盟要求，在iPhone上開放其它的App Store。 根據新協議，蘋果有權批准其它app store進入iPhone，蘋果還要求這些商店必須進行年齡分級，如同蘋果自家App Store一樣。 蘋果也指出，將對所有透過第三方商店推出的App進行「公證」(notarization)的安全檢查。 使用蘋果App Store的日時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
韓科技部長：中國AI實力恐超美 擬擴基建搶先機
（中央社首爾18日綜合外電報導）韓國科技部長裴慶勳今天表示，中國可能成為比美國更強大的人工智慧（AI）競爭對手，並強調韓國要擴展AI基礎設施與技術研發，以在全球AI競爭中占據市場制高點。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
十大死因占50% 三高年輕化！3字頭近二成高血脂、一成高血壓
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 依據衛福部113年十大死因統計，三高（高血脂、高血壓、高血糖）慢性病占十大死因的50%。國健署今（18）日指出，三高呈現年輕化趨勢，調查顯示，30歲至39歲國人中，就有接近二成人已高血脂、一成已高血壓，偏偏許多年輕人健康風險自覺度偏低，為此，成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，提醒民眾善用政府免費資源。 國健署2...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
創意被蘋果「Sherlocked」也照做，Mac 補光 App「LightBuddy」登場
隨著遠距會議與視訊通話成為日常，補光設備也逐漸成為不少使用者的桌面標配。近期一款名為 LightBuddy 的 Mac 應用程式正式上架，主打直接利用螢幕本身模擬環形補光燈效果科技新報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
Google擴展Gemini 3家族 主打高效率低成本
（中央社記者吳家豪台北18日電）人工智慧（AI）戰局持續升溫，Google今天宣布擴展Gemini 3家族，推出Gemini 3 Flash模型，結合Pro版本推理能力與Flash版本的低延遲、低成本特性，即日起在Gemini App、搜尋服務「AI模式」與開發者平台上線。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2026台灣高鐵助學計畫元旦開跑 助憨兒共融學習、送愛偏鄉
台灣高鐵2026「高速傳愛 助學計畫」將於明年元旦啟動，1月1日至3月2日活動期間，民眾利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或手機掃描捐款信封上QR Code等方式，即可捐款支持（衛部救字第1141364196號）。「高速傳愛 助學計畫」今天在高鐵南港站舉辦宣傳活動，透過「高速傳愛 助學計畫自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
去函助高虹安無罪 民進黨立院黨團檢舉周萬來送監院彈劾
新竹市長高虹安二審貪污無罪，民進黨團今天（18日）記者會指控是因為高院根據立法院函覆，認定助理費性質為實質補助。民進黨立院黨團早上前往監察院陳情，要求彈劾立法院秘書長周萬來、立法院法制局長郭明政。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
等10個月只多5幀？《魔物獵人 荒野》高階PC玩家反饋：幀數不穩反而更嚴重
Capcom 釋出《魔物獵人 荒野》第四次免費大更新，除了追加新內容外，最受玩家討論的就是 PC 版進行的效能最佳化（優化）。官方為此還帶來了更新前後的比較影片，強調在不同場景中，畫面流暢度有所提升。然而，根據官方數據以及海外媒體的測試，這次更新帶來的幀數（FPS）提升幅度平均只落在 5 幀多左右，雖然在部分場景能看到效能改善，但對於期待能徹底解決卡頓問題的玩家來說，這樣的成果似乎有些不如預期。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國衝刺晶片自主 路透披露深圳祕密EUV計畫
（中央社新加坡17日綜合外電報導）路透調查發現，在深圳一座高度戒備的實驗室內，中國科學家已打造出多年來華府極力阻擋的技術成果，即一台可望生產先進晶片的原型機。這類晶片是人工智慧（AI）、智慧型手機，以及支撐西方軍事優勢武器系統的核心。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發起對話