《空洞騎士：絲綢之歌》三個月賣破700萬套！2026免費DLC上線超佛心

今年 9 月份推出的獨立遊戲大作《空洞騎士：絲綢之歌》推出後的三個月以來不斷吸引著全球玩家的目光，持續踏上大黃蜂的旅途冒險，挑戰各種強敵。而最近開發團隊 Team Cherry 帶來好消息，確認這款耗費他們 8 年心血的獨立遊戲銷量已經突破 700 萬，並且也曝光 2026 年將會讓第一個大型 DLC 與玩家們相見！

(Credit: Team Cherry )

廣告 廣告

Team Cherry 表示，想感謝所有進入《空洞騎士：絲綢之歌》遊戲世界冒險的玩家，目前遊戲銷量已經突破 700 萬。Team Cherry 也特別提及，另外還有數百萬位玩家是透過微軟遊戲訂閱服務 XBOX Game Pass 遊玩的，因此兩者相加，目前玩過或者正在遊玩《空洞騎士：絲綢之歌》的玩家數可能早已突破千萬人。此外，《空洞騎士：絲綢之歌》發售至今僅三個月就已經達到前作《空洞騎士》的一半銷量，也讓人非常期待未來《空洞騎士：絲綢之歌》能不能打破《空洞騎士》的 1500 萬銷售紀錄。

Team Cherry 也對此感謝，稱玩家社群的茁壯、Mod、有趣的通關策略等都讓他們感到非常值得，這股熱情也激勵了他們開發 DLC，目前也已經正在開發《空洞騎士：絲綢之歌》的第一個大型 DLC，將包括新的探索區域、Boss、工具等，預計將會於 2026 年時免費更新給所有玩家。