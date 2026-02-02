《穿著PRADA的惡魔2》最新預告！梅姨不認識安海瑟薇「誰啊？」

電影《穿著PRADA的惡魔2》公開正式預告，梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇等卡司全員回歸。梅莉史翠普飾演的「米蘭達」再展氣場，不把任何人放在眼裡的態度，再度將影迷帶回熟悉的氛圍。

預告中，米蘭達先後與前助理安海瑟薇飾演的「安德莉亞」、艾蜜莉布朗飾演的「愛蜜莉」久違重逢，但她一副沒見過兩人的模樣，僅淡淡問一句「我認識嗎？」而預告也揭示安德莉亞成為時尚雜誌《伸展台》的專題總編，但眉型依舊被愛蜜莉給調侃。

續集將講述《伸展台》總編米蘭達如何在紙本出版業逐漸式微的時代中，努力維持自己的事業。而昔日的助理「愛蜜莉」，已是一家高級品牌集團的高階主管，手握米蘭達急需的廣告資金。

《穿著Prada的惡魔2》將於2026年5月1日在北美上映。

《穿著PRADA的惡魔2》艾蜜莉布朗再展毒舌。（圖／翻攝自預告）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導