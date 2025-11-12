《穿著Prada的惡魔2》首曝前導預告！梅莉史翠普、安海瑟薇同框氣場超強
《穿著Prada的惡魔2》自開拍就掀起影迷熱議，如今公開首支前導預告，梅莉史翠普飾演的「米蘭達」穿著紅色高跟鞋、昂首闊步地走進電梯，正當門快關上時，她的前助理、安海瑟薇飾演的「安迪」突然進來，只見米蘭達對著安迪說：「你可算是來了啊！」安迪冷笑一聲後戴上了墨鏡，兩人展現強大氣場。
續集將講述《Runway》總編米蘭達如何在紙本出版業逐漸式微的時代中，努力維持自己的事業。而米蘭達昔日的助理、由艾蜜莉布朗飾演的「艾蜜莉」，已成為一家高級品牌集團的高層主管，而那正是米蘭達迫切需要其廣告預算的業主。
《穿著Prada的惡魔》首集於2003年上映，評價和票房雙收，全球票房高達3.26億美元，當時還算是新人的艾蜜莉布朗如今已是入圍過無數獎項的實力派演員；安海瑟薇也獲奧斯卡肯定，升格為聞名全球的巨星。
除了梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇（Stanley Tucci）回歸演出，新加入的肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）飾演米蘭達的老公，派翠克布蘭莫（Patrick Brammall）飾演安迪的新伴侶，新加入的演員還包括劉玉玲、西蒙艾希莉（Simone Ashley）、賈斯汀塞洛克斯（Justin Theroux）、瑞秋布魯（Rachel Bloom）等。
《穿著Prada的惡魔2》將於2026年5月1日在北美上映。
