《突然的喜歡》霸總劇還能這樣拍？陳星旭、王玉雯「攻略者反被攻略」顛覆套路｜播出時間、集數搶先看

陳星旭、王玉雯主演《突然的喜歡》開播在即！（圖／《突然的喜歡》官方微博）

【文／陳雪芮】由陳星旭、王玉雯主演的《突然的喜歡》即將開播。劇集以獨特的穿書設定為起點，將現代戀愛思維與90年代古早霸總世界碰撞，帶來新鮮又爆笑的戀愛博弈。全劇融合懷舊年代感、甜而不膩的戀愛互動，以及角色成長與心理博弈，加上導演「貓的樹」的掌鏡，不僅在劇情與角色設計上精彩可期，也在畫面質感與氛圍營造上保持高水準。以下整理五大看點，一起期待《突然的喜歡》的爆笑甜蜜與懷舊魅力！

🍿《突然的喜歡》線上看推薦：

開播時間：2026/1/22

播出平台：WeTV

主演卡司：陳星旭、王玉雯

集數：28集

看點一、反套路穿書設定，「攻略者反被攻略」笑點密集

《突然的喜歡》原名《一場突如其來的愛情》，改編自張小嫻經典小說《再見野鼬鼠》，以顛覆常規的穿書視角切入，講述毒舌情感主播林歡兒（王玉雯 飾）因吐槽小說意外穿越進1998年的古早霸總世界，並被系統要求「讓男主愛上自己」才能回到現實。本以為手握現代戀愛寶典、勝券在握，卻在面對腹黑霸總高海明（陳星旭 飾）時屢屢翻車。劇中接連上演多場爆笑名場面，包括假裝胃痛博取關懷卻被直接叫救護車還要報銷費用、精心製造偶遇卻當場被拆穿、送禮示好反被折現退回等，每一套「教科書級套路」都被男主精準反制，形成密集又貼近日常的反轉笑點，也讓觀眾直呼：「原來霸總劇可以這樣拍。」

看點二、角色反差鮮明，開放式結局留情感餘韻

角色塑造是本劇的一大吸睛關鍵。高海明（陳星旭 飾）表面溫文冷靜、邏輯縝密，實則腹黑通透，對情感套路一眼看穿，更具話題性的是，他白天是高冷霸總，夜晚卻切換成古代書生靈魂，上演「自己綠自己」的荒誕情境，雙重人格設定既增加喜感，也讓角色層次更立體。林歡兒（王玉雯 飾）則從自信滿滿的「理論派戀愛達人」，在一次次攻略失敗中逐漸看清情感盲區，開始正視自己的真心，完成從攻略者到情感參與者的轉變。

劇集最終將故事落在「套路終會失效，真心才是必殺技」，並讓女主在回歸現實或留在書中世界之間做出抉擇，以開放式結局保留情感餘韻，呼應當代年輕世代對愛情選擇的真實困境。

角色亮點鮮明，故事以「開放式結局」收尾，情感餘韻十足。（圖／《突然的喜歡》官方微博）

看點三、CP 化學反應自然在線，甜而不膩的氛圍感戀愛

陳星旭與王玉雯在現實中為多年好友，默契也自然延伸至螢幕之中，默契也自然延伸至螢幕之中。劇中兩人互懟時節奏俐落、火花十足，情感升溫時又能精準拿捏分寸感。從電梯壁咚、BP機傳情，到不經意的眼神停頓，每一個橋段都走「有氛圍、不灑糖過量」路線。那種甜而不膩、曖昧有度的互動被觀眾形容為「會讓人嘴角失守的那種 CP」，也成為開播前引起討論度的重要關鍵。

看點四、1998 復古時代感高度還原，沉浸式懷舊引發共鳴

劇組在美術與場景上下足功夫，細膩還原1998年的生活樣貌，從老式打字機、大哥大、BP機，到街邊小賣部、磁帶音像店與維修廣告牌等場景細節層層堆疊，營造出濃厚的懷舊氛圍。服裝造型同樣考究，墊肩西裝、碎花連衣裙、復古髮型與環境相互呼應，成功喚起觀眾記憶。相關畫面更在社群掀起「#我媽年輕時長這樣#」話題討論，讓懷舊不只是背景設定，而是成為推動情緒共鳴的重要元素。

劇組精心還原90年代生活細節，服裝造型與環境呼應，引發沉浸式共鳴。（圖／《突然的喜歡》官方微博）

看點五、貓的樹執導加持，氛圍感美學再添保證

《突然的喜歡》由導演「貓的樹」操刀執導，他擅長以唯美清新的影像語言與細膩情緒鋪陳，打造極具辨識度的青春愛情氛圍。值得一提的是，此前陳星旭主演的《軋戲》同樣出自他手，因此累積了不少穩定觀眾基礎。「貓的樹」向來能精準捕捉角色之間的悸動、曖昧與情感流動，被劇迷譽為「最會拍氛圍感的導演之一」，此次將反套路穿書題材與青春愛情元素融合，也讓外界對《突然的喜歡》的成品質感抱有高度期待。