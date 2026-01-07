宏偉莊嚴的竹林山觀音寺全景

【新北訊】 坐落於新北市林口區、以宏偉建築與靈驗著稱的「竹林山觀音寺」，今日正式發布信仰沿革紀錄片。影片詳實紀錄了該寺從清代先民渡海草創、日治時期保護聖像，到今日發展為北台灣宗教藝術寶庫的艱辛歷程。這部紀錄片不僅是珍貴的歷史檔案，更展現了「十八手觀音佛祖」兩百多年來安定人心、守護地方的精神支柱地位。

慈悲莊嚴的十八手觀音佛祖聖像

信仰起源：跨越海峽的慈悲傳承

竹林山觀音寺的信仰源流可追溯至清乾隆三年（1738年），由福建泉州先民恭請安海龍山寺「十八手觀音佛祖」分靈來台。在早期物資匱乏的年代，林口台地（大坪頂）居民以種植番薯維生，信眾常將微薄收入捐獻感念佛祖庇佑，因此地方上又親切地稱呼觀音佛祖為「番薯媽」。這份深厚的基層情感，奠定了竹林山觀音寺與地方共生共榮的深厚根基。

團結三地：戰火與動盪下的守護

紀錄片中特別提及「竹林山」廟名的由來，源於日治時期（1939年）為保全信仰、合力建廟，取蘆竹的「竹」、林口的「林」、龜山的「山」命名，象徵三地信眾在動盪局勢下守護信仰的決心。從最初的草創階段到光復後的多次修繕，竹林山觀音寺始終是信眾在面臨人生重大變故時，尋求心靈慰藉的首選之地。

民國28年落成的早期建廟樣貌

現代轉型：國寶級工藝與公益推廣

進入21世紀，竹林山觀音寺歷經12年大規模重建，耗資20億元以國寶級檜木與精湛木雕、石雕工藝，打造出極具台灣文化代表性的莊嚴建築。近年來，寺方更積極與現代社會接軌，透過數位影像紀錄方式，系統性整理信仰精神，並廣泛投入公益慈善與社會關懷，將觀音菩薩「慈悲、智慧、利他」的精神轉化為實質的社會正能量。

未來展望：讓百年香火照亮現代人心

竹林山觀音寺表示：「百年信仰的價值不在於建築的宏偉，而是在於那份代代相傳的慈悲心。」未來，寺方將持續秉持傳統儀軌，同時結合文化保存與環境永續，讓這座百年古剎不僅是信仰中心，更是心靈淨化的避風港，讓觀音慈悲的力量持續護佑台灣社會。

影片資訊參考：

標題：2025｜《竹林法音：觀音慈悲在人間》

YouTube頻道：竹林山觀音寺

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=arwRG71x-mM

此訊息由竹林山觀音寺提供