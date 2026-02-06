《粉紅豬小妹》劇情大轉折！佩佩豬弟弟喬治聽損「戴助聽器」

英國動畫《粉紅豬小妹》劇情出現重大轉折。製作公司孩之寶近日宣布，在2026年即將播出的第11季中，深受觀眾喜愛的角色「喬治」將揭露其聽力受損的身份。這項劇情設定旨在提升兒童對聽障的認識，並讓更多不同特質的孩子能在卡通中看見自己的縮影。

在名為《聽力測試》（Hearing Test）的劇集中，佩佩與喬治在進行例行醫生檢查時，發現喬治患有中度聽力損失，喬治隨後配戴了助聽器。孩之寶形容這將幫助他「以全新的方式體驗聲音世界」。

廣告 廣告

官方表示，喬治已從佩佩身後的跟屁蟲，成長為一個擁有自己聲音與獨特生命經驗的獨立角色。

也有不少網友回顧經典片段發現，當豬爸爸發出響亮哼聲時，佩佩與豬媽媽都會有驚嚇反應，唯獨喬治相當淡定，懷疑這其實就是在為這項「隱疾設定」埋藏伏筆。

佩佩的弟弟喬治被診斷為聽力受損。（圖／官方IG）

為了確保喬治的形象與聽損細節符合現實，孩之寶特別與英國國家聾兒協會（NDCS）以及知名聾人執行製片人卡蜜拉阿諾德（Camilla Arnold）合作，精心調整劇中的語言、語氣，以及家人展現支持的方式，確保學齡前兒童能正確理解。

配合新劇情的推出，孩之寶同步啟動了多項配套，像是在YouTube成立「Peppa Pig Sign Language for Kids」頻道，提供美國手語（ASL）與英國手語（BSL）版本的影集。

也推出售價22.99美元的「說笑唱歌喬治」玩偶，外觀上特別細緻地還原了喬治戴著助聽器的樣貌。另外官方YouTube也發布特別篇，從喬治的聽覺視角出發，讓觀眾體驗聽損兒童日常生活中可能遇到的挑戰。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導