《紅色警戒》尤里過世了...享壽81歲，小島秀夫《OD》將受影響

《紅色警戒2》飾演「尤里」男星烏多基爾逝世享壽81歲，小島秀夫《OD》或成遺作 (Photo by Monica Schipper/WireImage 合成)

在經典戰略遊戲《紅色警戒2》與資料片《紅色警戒2：尤里的復仇》，飾演心靈控制總帥「尤里」知名的德國男星烏多基爾（Udo Kier）逝世，享壽 81 歲，小島秀夫發文表示震驚難以言語，而在預告海報中也飾演《OD》的角色，原本明年才要繼續恢復拍攝，顯然這樣的狀況作品將受影響。

烏多基爾經男性伴侶證實逝世享壽 81 歲，死因不對外公開，這位德國老牌演員一生中演出超過 200 部電影，從 1973年《科學怪人》及1974年《魔鬼之血》到《男人的一半還是男人》等作品知名，而在遊戲界因經典戰略遊戲《紅色警戒2》真人拍攝過場，飾演心靈科技總帥「尤里」廣為人知。

小島秀夫發文深表震驚且難以言語，由於今年的演員罷工相關事件，《OD》拍攝長時間無法重新開工，只能無奈地將拍攝重排到明年，這段時間小島與烏多仍以電子郵件頻繁聯絡，九月底在米蘭與他直接見面時，他比任何人都期待著明年拍攝重啟，還相當有活力用他的「烏多風幽默」逗得大家開心，沒想到會如此。小島也讚烏多的演出是個時代的象徵，我們失去了一位偉大的偶像，他將惦記著烏多的獨一無二，願他安息。