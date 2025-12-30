《索尼克賽車 交叉世界》官方線下賽「邁向最強之路」報名開跑！獎品與賽事資訊一次看

SEGA股份有限公司宣布，預計於2026年1月下旬起舉辦實體活動「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會。本次賽事備有獎金與限定周邊商品，活動為免費參加，對自己遊戲操作有自信的玩家歡迎來參加比賽一試身手。活動即日起開放報名，相關報名資訊請參考以下內容。



什麼是「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會?

本活動旨在凝聚台灣在地玩家社群，透過公平競爭的賽事機制，提供玩家一個展示技術的平台。這次的大會比賽預計比賽的項目特別選定《鬼滅之刃火之神血風譚2》及《索尼克賽車 交叉世界》讓玩家可以表現自己的專業操作技巧外，比賽本身也具有高度可看性。無論你是隱藏在民間的高手，還是聲名遠播的強者，「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會就是你證明實力的最終舞台。

「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會報名資訊

本次玩家大會將於 台北、台中、高雄 三個地區舉辦預選賽，並於台北舉行最終決勝賽。賽程安排於2026 年 1 月 17 日（六）舉辦南區（高雄）舉辦預選賽、1 月 18 日（日）舉辦中區（台中）預選賽、1 月 24 日（六）舉辦北區（台北）預選賽，同時於北區預選賽結束後，接續舉辦本次大會的決勝賽。本次賽事採單淘汰賽制，各區預選賽的前兩名選手（北區為 前四名）可晉級決勝賽。凡完成報名並符合參賽資格的玩家，皆可獲得精美參加贈品；而於各地區預選賽及決勝賽中脫穎而出的優勝者，則可獲得獎盃、紀念周邊等豐富獎品。機會難得，敬請把握，歡迎玩家踴躍參加。

《索尼克賽車 交叉世界》「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會報名表單

https://forms.gle/3fFgnjRSPG2rr3A79

《索尼克賽車 交叉世界》邁向最強之路 IN TAIWAN 2026 玩家大會

活動日期與地點

預賽-南區 : 2026年1月17日(六)

義享時尚廣場 五樓 (高雄市鼓山區大順一路115號）

預賽-中區 : 2026年1月18日(日)

大魯閣新時代1樓廣場 (台中市東區復興路四段186號）

預賽-北區 : 2026年1月24日(六)

台北地下街 6號廣場 (台北市中正區市民大道一段100號B1 (Y18出口）

決賽-北區 : 2026年1月24日(六)

台北地下街 6號廣場 (台北市中正區市民大道一段100號B1（Y18出口）

活動時間表

2026年1月17日(六) 《索尼克賽車 交叉世界》南區預選賽

16:00~預賽選手報到

16:35~19:20預賽比賽・頒獎

19:30~預賽賽事結束

2026年1月18日(日)《索尼克賽車 交叉世界》中區預選賽

16:00~預賽選手報到

16:35~19:20預賽比賽・頒獎

19:30~預賽賽事結束

2026年1月24日(六)《索尼克賽車 交叉世界》北區預選賽與決賽

14:30~北區預賽選手報到

15:05~18:45北區預賽比賽・頒獎

16:30~中、南區晉級選手報到

19:00~20:35決賽・頒獎

20:40~整場大會賽事結束

活動報名時間

2025年12月24日(三)~2026年1月4日(日)23:59 為止。

並預計於2026年1月6日(二)起開始陸續以E-mail通知聯絡，請務必注意郵件信箱，未中選者恕不再另行通知。

《索尼克賽車 交叉世界》賽制說明

參賽人數：南區 32名、中區 32名、北區 64名， 共128名。

於預賽獲勝者(南區2名、中區2名、北區4名)，即可晉級決賽。

遊戲方式：12人對戰賽，其中4名為參賽者+8 名電腦 COM，(難度普通)。每4名參賽者一同進行對戰，取總積分最高者獲勝。

參加條件 須於賽事當日年滿 15 歲（含）以上，且具有合法之中華民國身分證或身分居留證明。

活動使用平台 PlayStation5

※ 一人限定報名一場，請勿重複報名。

※ 本活動參賽資格將由主辦單位抽選

※ 本活動中選參賽者將於2026年1月6日(二)開始陸續以email通知聯絡，並須回填參賽同意書。請務必注意郵件信箱，並於指定時間內回填完成，以確認報名成功。未中選者恕不再另行通知。

※ 本賽事僅限於活動當日年滿 15 歲（含）以上之報名參賽玩家本人參與。參賽者須於活動當天攜帶有效身分證明文件，供工作人員查驗，並於指定報到時間內完成報到手續，方可參賽。

※ 當天遲到或因故錯過報到時間者，視同自願放棄，請恕無法參賽。

※ 參賽不得有任何頂替出賽之行為。

※ 參賽即視為同意授權主辦單位可拍攝及錄製比賽過程，並許可活動照片及影片無償使用於宣傳推廣。

※ 未於領獎期限內完成相關手續或領獎者，視同放棄領獎權利。

※ 主辦單位擁有最終保留、變更、修改、獎勵發送、時間調整等之權利，若因遇不可抗力之因素，賽事將有暫停或取消之可能，活動細節及異動皆以主辦單位說明為準。

「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會獎金與贈品

《索尼克賽車 交叉世界》「邁向最強之路 IN TAIWAN 2026」玩家大會

決賽冠軍獎

NTD$15,000 獎金

邁向最強之路 IN TAIWAN 2026《索尼克賽車 交叉世界》決賽冠軍獎盃



決賽亞軍獎

NTD$8,000 獎金

決賽季軍獎

NTD$3,000 獎金

決賽參加者獎

《索尼克賽車 交叉世界》滑鼠墊、街頭藝術風 T 恤各乙份







地區預賽冠軍・亞軍獎

邁向最強之路 IN TAIWAN 2026《索尼克賽車 交叉世界》地區冠軍・亞軍獎盃



地區預賽參加者獎

《索尼克賽車 交叉世界》原創徽章1枚(隨機發送)



－

