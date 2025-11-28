《索尼克賽車 交叉世界》首次特價！SEGA黑五特賣熱門遊戲下殺二折起

SEGA股份有限公司宣布，於Steam販售的SEGA‧ATLUS部份PC遊戲作品目前限期特價中。本次特賣中，不僅有索尼克系列角色，還有眾多人氣合作角色同台競速的《索尼克賽車 交叉世界》將於特賣中首次登場。

（來源：SEGA官方提供）

由SEGA出品，《人中之龍８》推出70%OFF的優惠價格，《人中之龍８外傳 Pirates in Hawaii》也將以50%OFF的優惠登場。此外，《初音未來 Project DIVA MEGA39’s＋》亦將迎來60%OFF的優惠促銷。其他作品如《雙點博物館》迎來20%OFF的優惠價格，《女神異聞錄3 Reload》亦將以55%OFF的優惠價格進行促銷。

期間限定特賣舉辦至2025年12月11日（四）為止。千萬別錯過此次機會。

※各作品的特價時間和價格可能有所浮動。因此，購買時請務必確認作品價格是否已變更為促銷價格。

