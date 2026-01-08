《索尼克賽車 交叉世界》 第三彈DLC《PAC-MAN》上線！限時祭典獲取貼紙與喇叭外觀

SEGA股份有限公司宣布，有關發售中的《索尼克賽車 交叉世界》，已於本日2026年1月8日（四）起開始發布付費下載內容（DLC）第3彈「PAC-MAN」。

（來源：SEGA官方提供）

本DLC中，不僅可用「PAC-MAN」們作為賽車手參戰，還有合作賽道、合作賽車將於遊戲內登場。

此外，為紀念「PAC-MAN」DLC發售，1月9日（五）起將於遊戲內舉辦賽事「PAC-MAN祭典」。除此之外，現已公開介紹「PAC-MAN套組」的宣傳影片，請不要錯過。

「PAC-MAN」、「Blinky」、「Inky」、「Pinky」、「Clyde」參戰！

「PAC-MAN」、「Blinky」將以賽車手之姿登場，「Inky」、「Pinky」、「Clyde」將以造型的方式參戰。此外，以「PAC-MAN」關卡為原型的合作賽道「PAC-VILLAGE＆MAZE」和合作賽車「PAC-MAN Mobile」也將在遊戲中登場。除此之外，點唱機新增「PAC-MAN」歌曲，可設定為遊戲內的BGM聆聽享受。

可購買遊戲本篇與季票成套販售的「數位豪華版」或購買「季票」獲得付費DLC「PAC-MAN套組」。詳情請至各商店確認。

賽車手

PAC-MAN（來源：SEGA官方提供）

Blinky（來源：SEGA官方提供）

Clyde（來源：SEGA官方提供）

Pinky（來源：SEGA官方提供）

Inky（來源：SEGA官方提供）

賽車

PAC-MAN Mobile（來源：SEGA官方提供）

賽道

PAC-VILLAGE＆MAZE（來源：SEGA官方提供）

新增歌曲（※可至點唱機查看/聆聽）

Pac-Village & Maze: Intro

Pac-Village & Maze: Village

Pac-Village & Maze: Village: Final Lap

Pac-Village & Maze: Maze

Pac-Village & Maze: Maze: Final Lap

PAC-MAN: Character Select

PAC-MAN: Result

PAC-MAN's Park (Overseas)

Start Music

Coffee Break Music

※使用可下載內容時，需先更新至最新版本。

合作賽事「PAC-MAN祭典」將限期舉辦！

期間：2026年1月9日（五）8:00（UTC+8）～1月12日（一）7:59（UTC+8）

為紀念DLC「PAC-MAN」發售，將於《索尼克賽車 交叉世界》遊戲內舉辦特別賽事。賽事將分為3組隊伍進行線上競速，以合計點數競爭排名。組隊挑戰「浮掠加速」次數等祭典的特殊規則。

※日後的營運更新將發放可在祭典獲得的裝置

※日後的營運中也有可能透過其他方式獲得祭典報酬

※若刪除保存資料，至今為止於祭典獲得的報酬也將隨之刪除。將無法再次獲得祭典報酬，敬請留意。

公開1月的賽事日程表！

預計於本月舉辦的賽事日程表現正公開中。敬請查看並踴躍參與賽事。

※「艾艾」的登場時間將調整至 2 月

決定舉辦「傳奇競賽 回合2」！

專為頂尖賽車手開設的限期賽事「傳奇競賽」回合2將於1月23日（五）舉辦。本線上模式賽事僅限於世界對戰中達到LEGEND9以上的玩家可參加。此外，參賽者將可獲得限定稱號作為達成報酬，敬請踴躍參賽。

舉辦期間：2026年1月23日（五）8:00（UTC+8）～2月2日（一）7:59（UTC+8）

※傳奇競賽每回合開始時，將會重置「評分」和「LEGEND階級」。

參加條件：在世界對戰達到LEGEND9以上的玩家

可繼承至製品版的體驗版發布中！

體驗版可搶先體驗「大獎賽」模式和「計時賽」模式，還可體驗自訂賽車和裝置。此外，保存資料可繼承至所購買的製品版，請考慮購買的玩家務必試玩。

體驗版可在對應平台（PlayStation5、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）不限資格免費下載。

以上內容為廠商提供資料原文