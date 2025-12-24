《絕區零》參加2026台北電玩展！推出互動裝置與展示的專屬排隊通道供玩家親臨體驗

由NIJIGEN代理發行、HoYoverse開發的3D角色扮演類動作遊戲《絕區零》正式宣佈：將於2026年1月29日至2月1日參加於台北南港展覽館舉辦的「2026台北國際電玩展」！值此全新2.5版本「微光引燈時」即將於12月30日（二）隆重上線、首位雙形態虛狩葉瞬光正式登場之際，官方將為繩匠們打造獨具特色的主題展區，提供豐富的關卡挑戰與舞台活動。此外，《絕區零》也將首度於台北國際電玩展推出專屬排隊通道，邀請繩匠準備親臨體驗！更多展區內容與周邊資訊將陸續公開，敬請繩匠關注。

（來源：NIJIGEN官方提供）

【絕區零 2026台北國際電玩展 展出資訊】

展出時間：2026年1月29日（四）～2月1日（日），每日09:00～17:00（UTC+8）

展覽地點：台北南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）

攤位編號：L1108《絕區零》

邀請繩匠通過專屬通道入場，親臨體驗新艾利都虛狩加冕的璀璨時刻！

《絕區零》官方將在「2026台北國際電玩展」現場設置各項互動裝置與展示，讓繩匠親自踏入新艾利都感受其魅力與新時代虛狩的璀璨風采。展區內還會安排精彩的舞台活動、遊戲體驗與挑戰關卡，完成指定任務的繩匠更有機會獲得限定周邊獎品！為了提供更優質的參展感受，《絕區零》本次將推出專屬排隊通道，為繩匠帶來獨特的入場方式。此次官方也將推出豐厚的周邊商品與參展好禮，敬請繩匠期待！

全新2.5版本「微光引燈時」盛典在即，2026台北國際電玩展沉浸式體驗也將逐漸呈現，敬請繩匠持續關注最新消息！

《絕區零》故事發生在被神秘的超自然災害「空洞」所侵襲的近未來。在這災禍頻仍的世界裡，一座另類城市「新艾利都」就此崛起。這座最後的「綠洲」掌握了與「空洞」共生的技術，並盤踞了錯綜複雜的勢力，它混亂、喧囂、危險又充滿活力。而你將成為串聯起空洞與都市的關鍵少數派，即名為「繩匠」的特殊職業人士。即將上線的2.5版本「微光引燈時」將帶來《絕區零》史上最強福利、多位角色強化與關鍵劇情更新，敬請期待！本次《絕區零》參展「2026台北國際電玩展」將帶來獨特的展區體驗與驚喜活動。官方也將陸續公開展場視覺露出、限定周邊資訊與其他精彩活動內容。為了能掌握第一手消息，敬請繩匠持續追蹤官方社群，千萬別錯過本次的2.5版本重磅更新以及更多2026台北國際電玩展的最新消息！

－

以上內容為廠商提供資料原文