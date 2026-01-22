《絕區零》參展2026台北電玩展，專屬排隊通道資訊，早鳥與打卡特典、滿額贈一次看

《絕區零》參展2026台北國際電玩展，位於南港展覽館1館4樓 L1108 攤位，活動時間為 1 月 29 日至 2 月 1 日，每日上午 9 點至下午 5 點。展會現場將為玩家設置專屬快速入場通道。每天上午 8 點 30 分前，玩家可於此通道排隊並領取銷售區號碼牌。每日前 500 名入場的玩家，可額外獲得「葉瞬光－珍藏款閃卡」一份。

玩家進入展區後，可前往報到區進行驗證。出示遊戲內UID介面（需繩網等級大於55級）並填寫問卷，即可領取「新年虛寶卡」獎勵。

展區內設有以遊戲場景「404Live」與「超還原調頻台」設計的沉浸式互動區，並有人氣Coser駐場。與Coser合影並完成指定打卡動作，可獲得「Q版紙質掛飾」（隨機角色）。現場另設競技區供玩家自由練習與對戰。

在周邊銷售區消費，可依據不同金額獲得相應贈品：

消費即可獲「邦布春聯」（隨機款式）。

消費滿500元新台幣，可再獲「角色閃卡」（隨機款式）。

消費滿1500元新台幣，可額外獲得「葉瞬光－資料夾」或「照－資料夾」（隨機款式）。

主辦方提醒，所有贈品數量有限，且現場結帳不協助拆單計算滿額。