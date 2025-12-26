《絕區零》合作三星推出主題日體驗1月2日北中南依序登場，活動送虛寶與限定周邊

3D角色扮演類動作遊戲《絕區零》即將於2025年12月30日（二）推出全新2.5版本「微光引燈時」。值此重要版本啟動之際，《絕區零》官方與全球科技領導品牌三星電子攜手推出的「震撼星視界」深度合作也即將於2026年1月2日（五）正式啟動！

（來源：NIJIGEN官方提供）

此項聯動合作將首次整合三星Galaxy Tab S11系列、Galaxy S25 Edge旗艦系列等最新設備，於北中南三地分別舉辦為期一日的KOL主題日體驗活動，隨後並在全台三星智慧館展開為期兩個月的聯動展示，將為繩匠打造遊戲魅力與科技創新的沉浸式體驗盛宴，同時還能獲取豐富的聯動周邊與虛寶獎勵！

《絕區零》全新2.5版本「微光引燈時」將帶來首位雙形態虛狩角色葉瞬光的璀璨登場、第二季劇情的完美落幕、包含免費時裝發放的《絕區零》史上最強福利大放送，以及多位老角色的集體強化升級，讓繩匠在享受沉浸式線下體驗的同時，也能體驗版本帶來的全面升級內容！

《絕區零》攜手三星電子「震撼星視界」即將盛大展開，主題日體驗搶先登場！

為完美呈現2.5版本「微光引燈時」的革新理念與遊戲升級，《絕區零》與三星電子展開跨界深度合作，推出「震撼星視界」KOL主題日限定體驗活動。此次活動將於2026年1月2日（五）至4日（日）在北中南三地依序舉辦，分別在台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代舉行。官方首次在線下活動中整合三星Galaxy Tab S11系列、Galaxy S25 Edge旗艦系列等最新設備，帶來星視界體驗區、創造專屬邦布以及打卡分享等三大關卡體驗。知名KOL更將親臨現場，與繩匠進行精彩競速賽與問答互動！

繩匠在現場參與活動都有機會獲得葉瞬光明信片、角色壓克力立牌、邦布手機氣囊支架等豐富贈禮。完成所有關卡的繩匠更可參與線上抽獎活動，獎品包含邦布毛絨按摩捶以及安比1/7大型手辦等豪華獎項；而現場購買本次《絕區零》與三星電子合作指定機型的繩匠，還可獲得「Happy Shake系列小小邦布搖搖樂」、「三星T7固態硬碟(1TB)」或「recolte Air Oven氣炸鍋」、「Galaxy Store 2000元優惠券」以及「三星購機豪華虛寶卡」，超多豪華贈禮要送給各位繩匠。

【震撼星視界 主題日活動資訊】

主題日時間地點

台北場：2026年1月2日（五）16:00-21:00 微風南山（台北市信義區松智路17號二樓）

台中場：2026年1月3日（六）12:00-19:00 文心秀泰（台中市南屯區文心南路289號一樓）

高雄場：2026年1月4日（日）12:00-19:00 夢時代（高雄市前鎮區中華五路789號藍鯨館一樓）

報到闖關活動

繩匠至現場出示遊戲UID，確認等級大於50級並完成指定動作，即可獲得集點卡並參與後續三大關卡體驗以獲得不同的周邊贈禮。體驗三個關卡，集滿三張驅動光碟貼紙，可至Samsung FB粉絲專頁參與抽獎。

三大主題關卡

【關卡1：星視界體驗區】現場體驗2.5版本角色與全新震動功能，可獲得「主題日限定虛寶卡」以及「驅動光碟貼紙」各一份。

【關卡2：創造專屬邦布】使用現場的Galaxy Z Fold7塗鴉轉圖像功能創造繩匠專屬的邦布造型，可獲得「葉瞬光明信片」以及「驅動光碟貼紙」各一份。

【關卡3：現場打卡分享】使用現場的Galaxy Z Flip7多角度摺疊拍照並完成指定分享動作，可獲得「邦布手機氣囊支架」以及「驅動光碟貼紙」各一份。

KOL舞台活動

知名KOL懶貓、Shinn、咪咪蛋將分別親臨三地現場，與繩匠進行精采的競速挑戰賽及互動Q&A大對決！參與活動的繩匠將有機會獲得「《絕區零》角色壓克力立牌」等豪華獎勵！

（來源：NIJIGEN官方提供）

※周邊商品與贈品數量有限，售完或送完即止。

※虛寶卡兌換有效期限至2026年3月31日24點（UTC+8），每個《絕區零》遊戲UID僅可兌換1次，兌換成功後30天內於遊戲郵件領取，逾期自動失效。兌換碼不可轉售、轉讓或販賣。登入遊戲《絕區零》America、Asia、Europe、或TW,HK,MO伺服器，在遊戲中輸入專屬兌換碼即可兌換。

※詳細活動資訊請參考《絕區零》官方粉專與Samsung官方粉專。

展現遊戲與科技的完美融合，全台三星智慧館為繩匠獻上限定兩個月的盛典！

繩匠只需於現場完成指定打卡動作並體驗指定關卡「自由訓練」3分鐘，即可掃描QR Code兌換「Q版邦布貼紙」或「虛寶卡」一份（隨機獲得）以及「絕區零限定手機桌布」，同時將獲得線上抽獎資格，獎項提供「安比1/7大型手辦」、「邦布毛絨按摩捶」以及「角色壓克力立牌」等驚喜好禮，讓繩匠在享受嶄新的遊戲體驗同時，也能蒐集豐富的限定周邊。

《絕區零》官方更宣佈將在全台三星智慧館推出長期聯動展示活動。自2026年1月5日起至2月28日止，為期兩個月，繩匠可在全台三星智慧館進行2.5版本「微光引燈時」沉浸式遊戲體驗。活動參與門市包括台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代等主要門市以及其他全台三星智慧館門市，讓各地繩匠都能輕鬆就近參與，一同感受次世代遊戲的魅力。

（來源：NIJIGEN官方提供）

※周邊商品與贈品數量有限，售完或送完即止。

※虛寶卡兌換有效期限至2026年3月31日24點（UTC+8），每個《絕區零》遊戲UID僅可兌換1次，兌換成功後30天內於遊戲郵件領取，逾期自動失效。兌換碼不可轉售、轉讓或販賣。 登入遊戲《絕區零》America、Asia、Europe、或TW,HK,MO伺服器，在遊戲中輸入專屬兌換碼即可兌換。

※詳細活動資訊請參考《絕區零》官方粉專與Samsung官方粉專。

《絕區零》首位雙形態虛狩「葉瞬光」即將正式登場，第二季劇情迎來完美落幕！

《絕區零》全新2.5版本「微光引燈時」將迎來首位雙形態虛狩角色葉瞬光的璀璨登場。她擁有棕髮與白髮兩種形態，分別代表溫柔與張揚的氣質，繩匠可在戰鬥中自由切換，展現截然不同的戰鬥風格。葉瞬光已達「次時代」級別的頂級戰力輸出，獨特的劍意操控、雙形態模組與豐富的連招體系，勢必為繩匠提供前所未有的操作快感！

而本次主線劇情也迎來第二季精彩決戰時刻，奧波勒斯小隊、怪啖屋、黑枝與雲巋山等陣營攜手集結，共同面對黑挽晝的威脅，這場終極對決將掀起新艾利都前所未有的衝擊。繩匠將親眼見證葉瞬光正式獲封虛狩身位的加冕時刻，這不僅代表新虛狩的誕生，更成為推動整篇故事進展的核心轉折，徹底改變新艾利都的局勢。

（來源：NIJIGEN官方提供）

史上最強福利即將上線：五星角色與時裝免費贈送、多位角色集體強化升級！

本次版本的福利規模再創新高。首先，限定五星角色「照」將免費自動贈送，同時配套直升50級培養素材與限定稱號。還有首次推出「限定自選角色池」與「限定自選累儲池」機制：自選角色池涵蓋耀嘉音、SP安比與愛麗絲，首次獲得之S級代理人必定為指定角色，再享首次十連8折優惠；自選累儲池則可自由選擇柏妮絲、簡或青衣進行累儲兌換，靈活搭配快速組建強力隊伍。

最令繩匠驚喜的是，深受歡迎的「簡」推出全新S級時裝「漪光夜曲」，官方更首次祭出遊戲內前所未有的限時100%折扣優惠，繩匠可於本版本期間以零菲林完全免費領取！福利之外，在角色強化方面同樣亮點十足。SP安比與艾蓮獲得數值強化補強，而格莉絲、柏妮絲、11號等角色則獲得全方位強化方案（包含涵蓋手感升級、數值補強與體驗優化）。版本還新增「劇情躍遷系統」、移動端「震動功能升級」與Battle Pass改版等系統優化，都將全面提升繩匠的遊玩體驗。

《絕區零》2.5版本「微光引燈時」將於2025年12月30日上線，與三星電子「震撼星視界」聯動活動將於2026年1月2日起盛大展開。官方將持續在粉絲專頁公佈更多活動詳情與線下體驗資訊，誠摯邀請全台繩匠準備親臨現場，千萬別錯過版本重磅更新及聯動活動，一同見證虛狩加冕的榮光，感受次世代遊戲體驗的魅力！

（來源：NIJIGEN官方提供）

以上內容為廠商提供資料原文