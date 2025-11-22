《絕地求生》版逃離塔科夫來了！官方公布新作《PUBG：Black Budget》12月封測開跑！

2017 年，由韓國 PUBG Corporation 開發的大逃殺遊戲《絕地求生》一推出之後就因為「大逃殺」這個嶄新的遊戲類型迅速吸引了全球玩家的目光與期待，每天進入遊戲與其他 99 名玩家同場競技、努力存活的百人大逃殺刺激感讓《絕地求生》直到今天仍然吸引著許多粉絲進入遊戲挑戰吃雞。而昨（21）天，《絕地求生》發行商 Krafton 與 PUBG Corporation 共同宣布，《絕地求生》宇宙的新作《PUBG：Black Budget》馬上就要來了，將會是一款《絕地求生》風格，類似於《逃離塔科夫》搜打撤類型的作品，將於 12 月 12 日開始進行限量封測。

(Credit:Krafton)

根據《PUBG：Black Budget》的 Steam 頁面描述，玩家將在《PUBG：Black Budget》中扮演傭兵，被派遣到一座時間陷入重複循環的超自然異常現象島嶼，並且要在這個島嶼中打撈機密科技並且成功撤退。《PUBG：Black Budget》的小島地圖面積將是 2.5x2.5 平方公里，每場比賽遊戲時間最長 30 分鐘，玩家最多可以組成三人小隊，並且每場遊戲最多容納 45 名玩家。

並且就與前輩《逃離塔科夫》一樣，《PUBG：Black Budget》的地圖中除了要與玩家 PvP 之外，也會必須與 AI 對抗，也保留了《絕地求生》的設計會逐漸縮小安全區，玩家們必須在不斷縮小安全區的壓力之下努力搜尋物資並且成功撤離。而當玩家成功撤離後，就能保留自己這輪遊戲中搜夸的所有裝備，回到基地後用這些物資來提升角色的技能，或者擴建基地、打造新裝備。

(Credit:Krafton)

《PUBG：Black Budget》目前尚未公布遊戲正式推出的時間，但 Steam 頁面已經上架，並且官方也宣布將於 12 月 12 日 ~ 14 日、19 日 ~ 21 日這兩個週末進行遊戲封測，因此感興趣的玩家們能夠進入 Steam 頁面登記，搶先體驗《絕地求生》風格的搜打撤遊戲！