《絲綢之歌》團隊堅持「合理」定價！希望玩家不查攻略自行探索

《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）發售後因為高難度而吸引無數玩家挑戰，並且內容還隨著玩家發現越玩越多，因此官方 19.99 美元（新台幣售價為 328 元）被認為非常佛心。而開發商 Team Cherry 的聯合創辦人 Ari Gibson，就曾談到定價如此便宜的原因，只是因為「合理」而已。

根據外媒 The Gamer 報導，在揭開各種《空洞騎士》系列幕後花去的 ACMI 指南一書中，Gibson 針對價格議題回應，表示團隊不打算跟隨目前遊戲界動輒 70 美元的漲價風潮。他強調，團隊的定價哲學相當簡單，就只是希望保持「合理」。就算續作的規模已經遠遠超過初代，外界也有許多人認為他們提高售價適合裡行為，但 Gibson 堅持維持親民的價格是他們對玩家的承諾。

Gibson 分享 Team Cherry 有一個習慣，就是會在不知不覺間把遊戲內容開發的越來越龐大。畢竟《絲綢之歌》最初只是作為《空洞騎士》的 DLC，但隨著開發過程，內容的豐富度和價值都成長為一款獨立的完整作品。但團隊仍然希望把遊戲定價控制在大多玩家都能輕鬆負擔的範圍內。這種「加量不加價」的態度，與現代許多遊戲尚未上市就急著推出昂貴預購版本的做法形成對比，因此 Team Cherry 也被玩家稱為業界良心。

除了價格親民外，開發團隊也致力於在資訊爆炸的時代，找回古早遊戲那種純粹的探索感。Gibson 和另一位創辦人 William Pellen 回憶起網路普及前的年代，當時玩家獲得遊戲秘密的途徑都是來自學校朋友間的對話和謠言，而不是上網搜尋攻略和彩蛋。Gibson 坦言，現在要保持遊戲的神祕感太困難了，但他們在設計《絲綢之歌》時，還是想要創造一個能讓玩家與網路脫節的世界，希望大家都能放下手機，親自在遊戲角落中發掘那些驚喜與秘密。