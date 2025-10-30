《絲綢之歌》官方和社群漢化組合作！「修車組」版簡體中文在測試版開放

高難度獨立遊戲《空洞騎士：絲綢之歌》在推出時，因為簡體中文翻譯太過文言文，各種對話難以理解，遭到大量負評，雖然開發團隊 Team Cherry 快速承諾解決，但第二次找的翻譯團隊在測試期間，因為大規模修改敵人名稱、地圖、名詞、對話也莫名其妙等，被認為比第一次更爛。而終於，官方決定在最新 Patch 4 公開測試版本中，納入了由中國社群漢化組「修車組」(Team Cart Fix) 製作的簡體中文翻譯。

官方直接找社群漫畫組合作。（圖源：Hollow Knight: Silksong）

先前《空洞騎士》的官方中文翻譯曾因品質問題而受到玩家社群的批評後，就曾經推薦過玩家可以使用由中國社群組成的漢化組翻譯版，但當時官方仍然想尋找到專業的團隊。卻沒想到第二個團隊翻譯出來的東西更加無法接受，所以這次 Team Cherry 一改先前與專業翻譯合作的模式，轉而與粉絲社群直接合作，希望能藉此改善先前翻譯品質引發的爭議，並提升在地化內容的體驗。

官方表示，這次合作的「修車組」在玩家社群中擁有非常好的評價，其翻譯風格在《絲綢之歌》第一版簡體中文的基礎上進行調整，保留了大部分玩家熟悉的角色與地名，僅針對原翻譯中明顯的錯誤或、前作設定不一致之處進行修正，這種作法獲得了許多玩家的認可與支持，也曾被笑稱是「中文的中文化模組」。

目前包含新版簡體中文翻譯的遊戲版本仍在公開測試階段，開發團隊表示相關內容還沒有完全實裝，所以遊戲過程中可能仍會出現一些小問題。他們也藉此機會邀請玩家們加入測試，親身並通過回報表單協助任何遇到的錯誤。