《經典迷宮X3》繁中數位版正式發售，享受自創角色與地圖高自由度樂趣

雲豹娛樂股份有限公司今日宣布，由Nippon Ichi Software, Inc.開發的動作RPG《CLADUN X3 ‐經典迷宮X3‐》（支援平台：Nintendo Switch / PlayStation5 / PlayStation4）的繁體中文數位版現已於2025年11月27日（四）於亞洲地區發售。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

自系列首作問世後睽違十五年後——

所有要素全面升級×3（３倍）以上

《CLADUN-經典迷宮-》系列正統進化之最新作——《CLADUN X3 ‐經典迷宮X3‐》正式登場

故事

各式各樣的世界、

廣告 廣告

各式各樣的迷宮、

各式各樣的時代緊緊相連的

庭園世界……瑪諾亞卡茲。

傳聞唯有雀屏中選的惡徒

才能進入那片源自遠古之地。

如此神秘的瑪諾亞卡茲，

今天又迎來一位受到召喚的惡徒——

（來源：雲豹娛樂官方提供）

系統

▼為了登上最強的巔峰，你將挑戰與瑪諾亞卡茲相連的眾多迷宮！

某日，你突然被帶到這個世界，成為眾多「惡徒」中的一員。隨後收到這樣的宣告——聚集於此的惡徒們，需要為了「世界和平」而展開一場生存遊戲。

想在惡徒雲集、危機四伏的生存遊戲中存活下來，就必須變得更強。為了成為最強的惡徒，你開始鍛鍊自己，收集各種道具，探索與瑪諾亞卡茲相連的迷宮——

《CLADUN X3 ‐經典迷宮X3‐》是專注於收集要素，玩法任你打造，自由度超高的像素風動作RPG。

運用各種武器、魔法與動作技巧攻略迷宮，攻克不斷來襲的凶暴魔物與危險的陷阱吧！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

（來源：雲豹娛樂官方提供）

（來源：雲豹娛樂官方提供）

（來源：雲豹娛樂官方提供）

▼運用各種武器與動作技巧，攻略凶暴的魔物與危險的陷阱！

你將挑戰的迷宮中，有著形形色色的凶暴魔物橫行，且布滿了各種危險的陷阱。

迷宮中的魔物會即時對你發動攻擊。你必須靈活且精準地運用攻擊、魔法、奔跑、跳躍、滑行、舉盾防禦、飛行、平行移動等各式各樣的動作，一邊擊倒魔物，一邊挺進迷宮深處！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

（來源：雲豹娛樂官方提供）

可以展開魔法屏障抵銷傷害，也能縱身跳入火焰，藉由燃燒自己對冰屬性魔物造成強力傷害。戰鬥策略全都由你自由選擇！

能夠裝備的武器共有「劍、鈍器、杖、槍、弓、短劍」等六種！ 各種武器具備不同的攻擊範圍與動作特徵，各個職業能習得的技能也各不相同。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

（來源：雲豹娛樂官方提供）

如「鈍器」能破壞迷宮中特定的牆面。「杖」則可施放中至遠距離的屬性攻擊，並能縮短魔法吟唱時間，每種武器皆具備能在攻略迷宮時派上用場的獨特動作設定。

還有各種能夠巧妙避開迷宮中陷阱的動作可供選用，如遇到紅外線可從下方滑行繞過、地面陷阱則以跳躍克服，甚至利用衝撞而來的敵人破壞阻擋去路的牆面，多樣玩法等你挑戰！ 為了在迷宮中安全地前進，是否能即時做出判斷，選擇最適合的動作，將成為攻略的關鍵！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

（來源：雲豹娛樂官方提供）

陷阱可透過滑行或飛行避開，但若善加利用陷阱，或許還能一舉掃蕩敵人！

迷宮裡隱藏著各式各樣的裝備與道具。在迷宮中找出寶箱，獲得強力的武器與裝備，為角色進行強化吧！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

即使獲得相同的裝備，也可能有品質數值的高低，或具備附加特殊效果的稱號等差異！

▼由モタ老師繪製的可愛插圖，也值得細細品味！ 「十種職業介紹」

《CLADUN X3 ‐經典迷宮X3‐》提供十種職業，可依玩家喜好自由選擇。

根據所選擇的職業，除了能力數值以及擅長的武器外，能習得的「魔裝陣」也會有所不同。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

初期就具備高戰力！ 後期也毫不遜色！

【戰士】

適合新手，操作簡單的萬能職業。

能習得「劍」、「鈍器」、「槍」等武器的技能。

擅長近距離攻擊。

能習得大量曾在系列作中登場的簡潔魔裝陣。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

魔法攻擊的專家！

【魔術師】

適合新手的魔法系職業。

能習得攻擊系魔法，擅長遠距離作戰。

能習得大量用於強化技能與魔法的魔裝陣。

具備能夠抑制禁咒失控的能力。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

困難地形就包在我身上！

【遊俠】

適合中階至高階玩家的職業。

能習得輔助魔法，以及「弓」、「短劍」等武器的技能。

擅長在草地、遍布火焰或濕滑黏糊的特殊地形上移動。

能習得在特定地形時能力會變化，或可切換武器等，性能靈活多變的魔裝陣。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

有錢能使鬼推磨！？

【商人】

適合中階至高階玩家，需要較高操作技巧的職業。

擁有以金幣為核心發展的職業技能，「如倒下後仍能保留金幣」、「吸取地圖上散落的金幣」等能力。

能習得地圖上有金幣散落時，便能大幅提升能力值的魔裝陣。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

驅除不死者就交給我吧！ 運用神聖之力凌空飛行！

【聖徒】

若設定為主角，此職業從初期就能使用回復魔法。

能習得「鈍器」、「弓」、「短劍」等武器的技能。

唯一能對不死者施加致命一擊的職業。

能習得具備飛行能力，以及適合探索隨機迷宮時使用的魔裝陣。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

結實耐打，不怕異常狀態！

【守護者】

以盾進行防禦時，會獲得抗性加成。

能夠使用可治療異常狀態的復原魔法。

作為輔助角色時可憑藉高HP抵禦攻擊，大顯身手。

能習得可同時培育多名輔助角色的魔裝陣。

隨著成長，還能習得在防禦時效果會變化的魔裝陣。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

技能跟魔法我都要！ 兩者兼備的浪漫職業！

【魔法劍士】

能習得「劍」、「槍」、「弓」等武器的技能與屬性魔法。

能同時習得技能與屬性魔法，擁有多樣豐富的攻擊手段。

能縮短發動技能和魔法後的冷卻時間。

能習得可同時發動技能和魔法的魔裝陣，可發動雙重攻勢，實現夢幻般的聯合攻擊。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

運用豐富的忍術魔裝陣與敏捷身手將敵人耍得團團轉！

【忍者】

設定為主角時可提升步行速度。適合在計時挑戰時運用。

能習得「短劍」的技能，也能使用魔法。

能習得使用技能或魔法時可改變外型等，帶有忍術特色的魔裝陣。

習得的魔裝陣多為低人數編制用，但成長格多，培育十分方便。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

論肉搏戰絕不落人後！ 專攻一擊必殺的特殊性能！

【馭龍者】

能習得「劍」、「鈍器」的技能以及輔助系魔法。

兼具高攻擊力與速度，擁有專攻一擊必殺的特殊性能。

若首次攻擊能從背後命中，有機會造成更高傷害！

作為輔助時可憑藉高HP成為表現出色的抵禦攻擊角色。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

爆發力無人能比！ 嘗試駕馭他獨特的技能吧！

【咒術師】

專精攻擊系魔法。

即使SP不足，也能透過「SP預借」高速回復SP，強行發動技能及魔法！

能習得在配角死亡時使強化類型變化的魔裝陣，雖然伴隨缺點，但若能熟練運用，就能發揮強大效果。

由於習得的魔裝陣大多較為複雜難解，建議等熟悉魔裝陣的運用後再將其設定為主角。

▼配置夥伴即能進行強化！？培育的關鍵「魔裝陣」

「魔裝陣」是《CLADUN‐經典迷宮‐》系列特有的隊伍編組系統，能在僅操作一名角色的動作RPG中提供多人隊伍共鬥的樂趣。

將操作角色「主角」置於魔裝陣中央，再透過周圍所配置的夥伴「配角」的支援，便能對主角進行強化。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

也能在魔裝陣中放置由可由配角啟動的特殊道具，即可依需求自由強化主角。

魔裝陣的種類多達200種以上，規模更是超過以往系列作最大規模的四倍以上！有些類型甚至能編組多達16人的隊伍！ 新增了大量擁有全新效果的格子，強化類型變得更加多樣。靈活運用魔裝陣，就能讓角色強化的幅度大大提升！

於戰鬥中，被配置於魔裝陣的配角會為主角抵禦攻擊，代為承受傷害。在配角存活期間，主角就不會受到傷害。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

（來源：雲豹娛樂官方提供）

隨著等級提升，可以習得全新的魔裝陣配置。能習得的魔裝陣會根據所選擇的職業而有所不同。例如魔法師將能習得專精於施放魔法的魔裝陣，商人則能習得與運用金幣相關的魔裝陣。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

▼不同構造，樂趣不斷！ 有著強敵與珍寶等你挑戰的「隨機迷宮」

除了劇情中可攻略的迷宮之外，另有深達100層的「隨機迷宮」等待玩家挑戰。

在每次進入構造都會產生變化的隨機迷宮中一邊探索，一邊尋找可前往下一階層的「大門」或是離開迷宮的「出口」。

進入隨機從十種不同類型中生成的「大門」後，魔物等級將會提升、道具掉落率等要素也將隨機產生變化。

手氣好的話，甚至有機會進入擊倒敵人就會掉落道具的大放送狀態！ 但若手氣不佳，也可能遭遇魔物等級被提高到破千，在尋找出口的地獄中徘徊的窘境……！？

當本篇故事攻略受阻，需要提升等級、或為追求極致強度而尋找稀有道具、甚至是想體驗生死一瞬的刺激時都不妨來挑戰看看！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

充滿「賭一把」樂趣的迷宮，依照進入的大門不同，可能遭遇敵人瞬間變強，或是HP、SP全部回復等狀況。

稍有大意，可能就會全軍覆沒喔！

本作除隨機迷宮之外，更全新加入可透過「魔法地圖」生成的隨機「地圖迷宮」！ 「魔法地圖」可於攻略地圖迷宮至最下層時隨機獲得，也能經由通訊功能與其他玩家交流分享。

▼熱愛創作的玩家別錯過！ 用自創角色挑戰迷宮，樂趣加倍！

在《CLADUN X3 ‐經典迷宮X3‐》，不僅是作為操作角色的「主角」以及作為夥伴的「配角」，角色所使用的武器、防具的外觀也都可由玩家自行繪製。用你獨一無二的專屬角色來攻略迷宮吧！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

可透過像素繪圖自由繪製角色造型！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

以「繪製」方式打造原創武器與防具，裝備它們攻略迷宮！

配合「飛行化」功能登場，還能自由繪製翅膀。

（來源：雲豹娛樂官方提供）

用精心打造的自創角色在遊戲中盡情戰鬥、探索迷宮，大顯身手！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

（來源：雲豹娛樂官方提供）

要讓角色使用什麼樣的武器，要習得什麼樣的魔法都由你決定！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

更能在遊戲中重現喜愛的角色！

能夠自由編輯的不只是角色！ 本作中可自創BGM的「音樂」功能也全面強化！ 支援粉紅噪音，將可製作出節奏樂器與各種音效。此外還新增了音色、波封設定與巨集控制，讓你能創作出更豐富多變的樂曲！

可以為自創角色打造專屬的主題曲，一切全都任你發揮，樂趣無限！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

可以為自創角色打造專屬的主題曲，一切全都任你發揮，樂趣無限！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

▼和其他玩家分享自創角色與地圖樂趣！「通訊功能」

透過全新的「通訊」功能，你可以打造與自創角色完美契合的世界觀與城鎮地圖，並分享給其他玩家。編輯城鎮地圖不僅能夠打造專屬的城鎮外觀，還能播放自創BGM、任意配置角色，隨心所欲地呈現只屬於你的世界。當你完成得意之作，別忘了公開地圖，讓更多玩家看見你的創意！

城鎮地圖公開後，其他玩家就能探索地圖，也可共享地圖上配置的「魔法地圖」！ 和其他玩家交換魔法地圖，或許還能遇見自己遊玩時未能發現的超稀有迷宮喔！

（來源：雲豹娛樂官方提供）

未製作地圖的玩家也可以透過「自動設定模式」探索其他玩家製作的地圖，享受收集魔法地圖的樂趣。

在Switch版中，如繪圖、地圖編輯等部分功能還支援觸控操作！ 不必使用控制器，只要用手指在螢幕上滑動，就能輕鬆繪製出圖案♪

－

以上內容為廠商提供資料原文