《綜藝大集合》爆回收藝人紅包「胡瓜自掏腰包」 民視急發聲

胡瓜16日出席記者會，表示自己從未說過不主持《綜藝大集合》，不過與民視、大藝沒有簽訂合約，做一集領一集。做出回應後，下午便傳出身邊親友早已看不下去，還爆出節目道具有安全疑慮、回收藝人拿到的挑戰賽紅包，民視晚間也做出回應。

《綜藝大集合》胡瓜灑鈔票。（圖／民視）

據《鏡週刊》報導，電視台因為降低製作成本，影響到具品質，時常讓來賓暴露在風險之中；此外，藝人挑戰賽獲勝後的紅包，會被製作單位收回去，導致胡瓜時常自掏腰包，卻因此次事件，被塑造成貪財的形象。

廣告 廣告

對此，民視《綜藝大集合》製作單位緊急回應，表示絕無收回紅包一事，「藝人領取遊戲獎金都有簽立勞務報酬單。」道具安全部分，也一直有把關並定期更新，錄影現場有醫護人員和運動房務員：「會把參與的來賓及觀眾的安全放在第一位。」

胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他確定回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持，只是合約到了，而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」

胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我