《綜藝大集合》開場未見胡瓜！ 後方神將突衝撞主持人

日前《綜藝大集合》開場了，主持人胡瓜卻遲遲沒有現身，阿翔介紹到一半時，後方的神將突然衝撞幾位主持，原來是胡瓜躲進神將裝裡偷偷登場，他本想秀一段舞蹈炒熱氣氛，沒想到跳到一半突然重心不穩，差點在眾人面前跌倒，讓大家全都倒抽一口氣。

胡瓜玩遊戲。（圖／民視）

節目為了感謝神將隊與戰鼓隊的盛大迎接，接著祭出「鏗鏗鏘鏘破氣球」關卡，雙方各派代表，從起點出發敲破20顆氣球，再比誰先把中間的氣球擊破。幾回合下來，藝人隊完全抵擋不住地方隊伍火力，獎金6000元拱手讓人。

後續登場的「我們都要坐上來」同樣讓主持群亂成一團。五人一組要依序爬上水上墊並維持平衡，掉下去就得重來。佳沁找來小鮮肉與游泳老師助陣，199秒就完成挑戰，逼得藝人組只能硬著頭皮上。阿翔率隊迎戰，結果阿龐一上水上墊就撞到他的鼻子，連續幾次失敗後，阿翔索性站上墊子，一個個把隊友拉上來，總算以206秒完成。

胡瓜玩遊戲。（圖／民視）

胡瓜在一旁看得心癢，又聽到眾人起鬨，乾脆親上火線，甚至豪語喊：「我大概10秒就上去了。」結果一開場就學阿翔站上墊子想把佳沁拉上來，沒料到手滑抓到她的雙馬尾。兩人好不容易坐上去，還開心擺姿勢，下一秒又雙雙落水；他第二次嘗試時更直接失足，整個人往後倒在郭忠祐身上，畫面滑稽到主持群全笑翻。

折騰多次仍未成功，胡瓜最後氣喘吁吁宣布放棄，獎金也順勢由佳沁帶領的觀眾組抱走。整段爆笑場面讓現場笑聲不斷，逗趣又荒唐。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

