《緋夜傳奇 重製版》2月26日正式發售，預購特典與各版本收錄內容一次看
萬代南夢宮娛樂宣布，《緋夜傳奇 Remastered》即將在2026年2月26日於PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S平台，在2月27日於STEAM平台上發售。除了同步公開2支宣傳影片及版本情報外，本作的預購也已開啟。
宣傳影片現已公開
本作為2016年發售的《緋夜傳奇》的復刻作品。
保留由系列首次單獨採用女性主角所帶來的深刻故事，以及可以配合個人遊玩風格，任何人都能輕鬆享受遊玩的爽快戰鬥系統，本作在變得更易遊玩後於現代主機再次登場。
首支宣傳影片及開場動畫宣傳影片已同步公開。
《緋夜傳奇 Remastered》「感情與法理」的故事再次登場
這就是我的「生存之道」。
在緋紅月亮升起的夜晚，世界徹底改變了。
由於會使人類突然變成魔物的「業魔病」蔓延，世界因而陷入一片混亂。
在一個偏僻的村莊中，儘管狀況嚴峻，少女薇爾貝特仍舊與家人互相扶持，過著溫暖的日子。
然而，在天空中再次出現緋紅月亮的夜晚，悲劇降臨在她身上。
最愛的弟弟在眼前被姊夫的雙手奪去了生命，左手也在自己被謎樣的力量捲入後，變成了可以吞噬魔物的異形，薇爾貝特因此發誓要向奪走了弟弟性命的姊夫阿托利斯復仇。
以跨越海洋，統治著廣大領土的大國「密特岡德聖導王國」為舞台，與六郎、萊菲瑟特等夥伴相遇，為了向現在被視為「世界的救世主」的阿托利斯復仇，薇爾貝特將持續她的旅行。
保留感動體驗，更易遊玩
本作加入了包含顯示目的地圖示、可以切換在原野及迷宮中是否遇敵的功能等復刻版獨有的便利功能。
系列玩家所熟悉的「GRADE商店」也將在遊戲初期開放使用，玩家將能更加暢快地享受遊玩。
收錄70種以上初版遊戲DLC
本作從頭收錄了初版遊戲當時所販售的DLC。
可以化身系列作品知名角色的服裝及能幫助冒險的道具等，包含許多可以讓遊玩過程更加有趣的內容。
※部分DLC並未收錄。
公開版本情報
實體版及數位版已於今日同步開啟預購。
除了喜愛本作的玩家千萬不可錯過的數位豪華版，以下更將介紹實體版首批／數位版預購特典等版本情報。
※Nintendo Switch版的預購將於日後開啟。
實體版首批／數位版預購特典
首批購買實體版或預購數位版的玩家將可獲得包含軟糖及生命瓶等回復道具的特典「超冒險小幫手組」。
【收錄內容】
超冒險小幫手組：
蘋果軟糖×10
桃子軟糖×10
生命瓶×10
萬靈藥瓶×10
※設計、內容、樣式可能未經告知有部分變更。
※示意圖僅供參考，請以實際物品為準。
※以上內容皆將以遊戲內道具呈現，並非實際附贈之物品。
※部分店家可能未販售本商品，詳情請洽各店舖。
※數位版預購特典僅發送予於2026年2月25日23:59（UTC+8）前完成下載遊戲本篇的玩家。
※若要使用本特典，必須連接網路。Nintendo Switch版遊戲須連接Nintendo eShop；PlayStation5版遊戲須連接PlayStationNetwork；Xbox Series X|S版遊戲須連接Xbox Live。
※詳情請至官方網站確認。
數位豪華版
【內容】
《緋夜傳奇 Remastered》遊戲軟體
數位美術書＆原聲帶
戰鬥BGM組合包
超促進成長！紅藥草組
※設計、內容、樣式可能未經告知有部分變更。
※示意圖僅供參考，請以實際物品為準。
※本商品為「數位豪華版」。另有「數位標準版」、「豪華升級組合包」，請留意勿重複購買。
※「數位美術書＆原聲帶」跟遊戲本體是不同的應用程式。
※詳情請至官方網站確認。
PlayStation5／Nintendo Switch版實體版限定雙封面包裝
本作將於PlayStation5／Nintendo Switch版實體版遊戲片推出可欣賞正反面兩種不同設計的封面。
※設計、內容、樣式可能未經告知有部分變更。
※示意圖僅供參考，請以實際物品為準。
※封面內側亦有設計。
關於「《傳奇》系列Remastered Project」
「《傳奇》系列Remastered Project」是透過推出《傳奇》系列過去作品的復刻版，為全球的玩家帶來可以用現行遊戲主機遊玩機會的復刻計畫，並已於2025年1月推出《美德傳奇Remastered》，2025年10月推出《無盡傳奇 Remastered》。
－
以上內容為廠商提供資料原文
