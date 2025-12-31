《羊蹄山戰鬼》官方授權FANTHFUL八款周邊搶先看，現正火熱預售中！

《羊蹄山戰鬼》於2025年10月2日發售，制作組Sucker Punch的又一次文化拓展。不僅僅是對前作《對馬島之魂》的全面升級，以更成熟的技術及更完備的開放世界設計，引領玩家們深入蒼茫北境，遭遇各色羈絆與挑戰，踏遍蝦夷山川，接納恐懼並進而克服，完成心中所願。

FANTHFUL非常榮幸能夠再次攜手索尼互動娛樂，為各位奉上由其官方授權，FANTHFUL設計開發制作的【《羊蹄山戰鬼》 x FANTHFUL】主題周邊，今日正式開啟預售，現已登陸FANTHFUL全平台！

本系列周邊共八款，以雙狼——主人公“怨靈化身”阿篤與夥伴狼為主題，以銀杏落葉的金黃為基礎色調，選取了戰鬥姿態、旅途剪影、寫意的人物原稿以及遊戲內出現的經典視覺要素，當然冒險途中遇到的“小羈絆”也不可或缺，呈現在各類周邊商品之上。

《羊蹄山戰鬼》主題T恤“雙狼”黑色款

鬥笠掩面的阿篤與夥伴狼，金黃色的落葉之勢，仿佛昭示著兩者互文的身份命運，而左側則是本作的遊戲標題，下擺處點綴了印章風格的△○╳◻按鍵圖案，背後處則添加了“篤之道”的字樣。

尺碼：S/M/L/XL/2XL/3XL

材質：棉

售價：NT$1,100

《羊蹄山戰鬼》主題T恤“旅途”白色款

深入蒼茫北境，踏遍蝦夷山川，定格旅途中的一瞬。一馬一人一琴的背影與右側的怨靈面具交相呼應。下擺處點綴了印章風格的△○╳◻按鍵圖案，背後處則添加了“篤之道”的字樣。

尺碼：S/M/L/XL/2XL/3XL

材質：棉

售價：NT$1,100

《羊蹄山戰鬼》主題帆布袋

一面描繪阿篤拔刀的蓄勢待發之姿，攻擊軌跡如落葉傾瀉而下，而好夥伴狼如同其意志外化般，位列一旁，呈現在黑色的袋身上，栩栩如生，呼之欲出。另一面則是簡略的地圖並點綴了銀杏家徽，道路在羊蹄山下盤根錯雜，如同埋藏在這山下的過往一般。

尺寸：約40*34cm

材質：帆布

售價：NT$780

《羊蹄山戰鬼》主題筆記本

封面為一人一馬一琴，仗劍走蝦夷。封底則是“篤之道”的字樣，內頁點綴落葉及邊框。方便隨時記錄點滴，如同篤在旅途中的繪畫一般。封面及內頁的側邊加入了燙金工藝，質感極佳。

尺寸：A5，約212*145*17mm，120張(240頁)

材質：內頁80克紙，硬封皮

售價：NT$520

《羊蹄山戰鬼》主題壓克力掛件

以主人公阿篤與夥伴狼組成的雙狼壓克力掛件

尺寸：約80*63mm

材質：壓克力

售價：NT$270

《羊蹄山戰鬼》主題光柵壓克力掛件

以遊戲中的手配書為靈感來源，隨著遊戲進度發展，手配書的細節愈加豐富，對怨靈的描繪惟妙惟肖，以光柵的工藝來呈現這種變化效果，趣味十足。背面則是毛筆勾勒的羊蹄山簡略地圖。

尺寸：約58*48mm

材質：壓克力

售價：NT$270

《羊蹄山戰鬼》主題“篤之道”御守掛件

正面是金黃色的邊框，圍繞黑底白字的“篤之道”，如一幅書法裝裱；反面則是旅途中的一瞬剪影。而旅途中遇到調皮的“小可愛”——狐貍，則化身為了壓克力小掛件，一同守護。

尺寸：御守本體約70*43mm，壓克力掛件約35*30mm

材質：壓克力+滌綸刺繡

售價：NT$320

《羊蹄山戰鬼》主題“繪卷”桌墊

上下的黑邊來自遊戲中重要的升級之刻，以落葉為牽引，連接起主人公篤和狼的不同時刻，如同從中展開的一幅繪卷。

尺寸：約80*35cm

材質：橡膠，滌綸

售價：NT$650

關於FANTHFUL：FANTHFUL致力於服務熱愛遊戲電影動漫等流行文化的粉絲，提供高品質的官方授權正版周邊衍生產品，“Everyone is a fan, 帶給粉絲更多好玩、有趣的周邊”是我們的宗旨。

