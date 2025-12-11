《美國國家安全戰略》系列報導（一）：川普主義與美國對外政策

圖片來源：Associated Press

美國白宮於本（12）月4日公布第二任川普政府的《國家安全戰略》（National Security Strategy）報告（以下簡稱「報告」），內容涵蓋戰略的定義、目標與手段、可以動用的資源，以及地區性的外交布局。

這份文件足以反映川普全盤的政治理念和政策風格，被理論化為「川普主義」，其特點是結合了民粹主義、民族主義、反建制情緒，並對全球化、移民和傳統政治菁英，抱持懷疑和不滿的態度。

「報告」在涉及戰略的原則部分聲稱，川普的對外政策是務實的，而非「務實主義者」；是現實的，而非「現實主義者」；是有原則的，而非「理想主義者」；是強硬的，但非屬「鷹派」；是克制的，但非屬「鴿派」。它不是根植於傳統的政治意識形態，其最大的驅動力是要對美國有用—以簡單兩個字形容，就是「美國優先」（America First）。

這份「報告」或許不願為川普的對外政策「定性」，但國際關係學者認為，「川普主義」帶有濃厚的「攻勢現實主義」（offensive realism）色彩。

第二次世界大戰結束後，美國因擁有強大的「硬實力」和「軟實力」，得以在國際舞台長期扮演主導的角色；但「三十年河東，三十年河西」，美國的綜合國力已今非昔比。川普把國勢衰落的責任，全數推給前朝，並喊出「讓美國再次偉大」的口號。為了達成這個目標，川普強調「美國優先」，這是貫穿整份報告的基本概念。

安全是國家的短程目標，屬於核心利益的範疇。所謂「美國優先」，如「報告」所指，就是「致力於保護美國的國家、人民、領土、經濟及生活方式，使其免受軍事攻擊和外國敵對勢力影響。」

這份「報告」的戰略核心聚焦於對外政策，這是本系列報導的重點。川普自知美國無意也無力扮演世界警察的角色，因此會以攸關美國利益為考量，決定對外政策的輕重緩急和優先秩序，並對此進行資源再分配的工作。

「報告」中涉及政策實施的部分，本文引用國際政治學者郝思迪（K.J.Holsti）提出的四項對外政策工具加以解讀，即外交、宣傳、軍事和經濟。

談外交總離不開談判。川普對於透過正式外交管道進行溝通，似乎不感興趣。他或許認為，以自己「在商言商」的經驗，採取「個人外交」的途徑，就能與談判對手進行交易。「報告」特別指出，除了在川普第一任期通過歷史性的亞伯拉罕協議（Abraham Accords），取得顯著成就外，他在第二任期僅八個月，就藉「卓越的談判能力」，在全球八場衝突中獲取「空前的和平」。

就宣傳而言，美國的民主制度，以及自由與人權的價值觀，曾是「美國夢」的重要組成部分，也提供了美國從事公共外交的豐富素材，讓美國對外更具吸引力。但美國爆發國會暴力衝突，以及川普的公然藐視法庭，讓外界認為，美國今天似乎「正快速走向一場真正的憲政危機，一場真正的權力分立危機，以及真正的權力制衡危機。」

《紐約時報》評論，川普的言行似乎都圍繞著一個中心思想，即「世界是一場零和博弈。誰付出的最多，誰就是輸家；誰得到的最多，誰就是贏家。」

對此，美國史丹佛大學教授《歷史的終結》作者福山（Francis Fukuyama）認為，川普正將世界拖回19世紀的強權政治模式，並示警稱當價值觀與共同利益讓位給零和博弈，國際社會的信任基礎將遭受不可逆的損害。這種轉向不僅削弱大西洋聯盟的凝聚力，也消解了民主國家陣營的內部團結。

談到經濟做為對外政策的工具，戰後美國對東、西盟國提供的經濟援助，不僅有效遏制共黨勢力的擴張，隨後甚至成為對社會主義陣營實施「和平演變」戰略的工具。但曾幾何時，經濟居然成為美國對外談判的籌碼。「報告」強調公平原則，要求其他國家公平對待美國，不容忍盟友搭「免費便車」。

事實顯示，川普上任後即以「對等關稅原則」，對外國進口商品採無差別待遇的課徵關稅。川普政府想要利用這筆稅金，來「打造世界上最強大、最具活力、最具創新力和最先進的經濟體」；因為這是美國「全球地位的基礎和軍事力量的必要支撐」。培育美國實力必須成為國家經濟政策的最高優先事項，目的是重建強大工業基礎，實現再工業化與供應鏈回流。

最後，川普雖嚮往諾貝爾和平獎，但了解「以實力求和平」的道理。因此，根據美國軍事網站「全球軍事實力」（Global Fire Power）的排名，美國軍力雖高居世界第一，但川普政府仍將「致力於招募、訓練、裝備並部署世界上最強大、最具殺傷力且技術最先進的軍隊」；「尋求擁有世界上最強大、可信且現代化的核威懾力量，以及下一代導彈防禦系統以保護美國人民、海外資產及盟友安全。」

目前美國在世界80個國家與地區建立750個軍事基地，專家預估每年維運成本高達800億美金。為了避免軍事開支產生排擠效應，川普政府要求盟國增加國防預算，並分攤防衛負擔。

此外，「報告」指責過去美國精英曾允許盟友和伙伴，將國防成本轉嫁給美國人民；有時甚至將美國捲入與美國利益無足輕重或毫不相干的衝突與爭議中。因此，「報告」指出，川普將把「傾向不干涉主義」視為美國外交、國防和情報政策的一個基本原則。但同時認為，這一傾向應成為判斷干預是否正當的高標準。這就為美國的干涉保留了活動的空間。

有人以「逆全球化」來形容川普主義；但我認為，處在這個詭譎多變的世局中，美國無法孤芳自賞；因此，川普不會走孤立主義的老路；川普的戰略思維是「退一步，進兩步」；不是戰略緊縮，而是戰略轉進。

【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】