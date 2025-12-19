《美國國家安全戰略》系列報導（三）：中美關係與「台灣問題」

示意圖：Getty Images

新版美國《國家安全戰略》（National Security Strategy）報告（以下簡稱「報告」），當中有19次提及中國大陸，可見在川普心目中，中美關係是美國對外政策的「重中之重」。

2017年12月18日，川普推出他第一任首份《國家安全戰略》，這份報告被視為美國對中政策的轉折點。因為報告將中共與俄羅斯一起定性為「修正主義國家」，並且指控中共「採取技術、宣傳和脅迫等方式，企圖塑造一個與美國利益和價值對立的世界。」時隔一個月，美國國防部發布《國防戰略》報告，直指中共為「戰略競爭對手」。

新版「報告」未給中共戴上「戰略競爭者」的帽子，但暗指中共的行為，諸如「掠奪性產業戰略」、「不公平貿易行為」、「出口芬太尼毒品」等，已傷害到美國經濟和美國人民。

川普不願與中共兵戎相見，而是希望以加強美國的實力和運用美國與盟邦的聯盟體系，來和中共打交道。因此，除了維持美國的經濟主導地位外，「報告」還強調：「將建立一支能夠阻止第一島鏈任何地方侵略行為的軍隊。」

但另一方面，「報告」坦承：「美軍不能，也不應該獨自承擔這一責任。」因此，「盟友必須增加國防開支，更重要的是，為集體防禦做出更多實際貢獻。」而美國的外交努力是：「側重於推動第一島鏈的盟友和夥伴，允許美軍更廣泛地使用其港口和其他設施、增加自身國防開支，並且最重要的是，投資旨在威懾侵略的能力。」

台灣雖非美國的正式盟邦，但台美實質關係卻被視為威懾中共的一張牌。

台灣在「報告」中出現了8次，而2017年的版本，僅在1句話中3度被提及。「報告」認為，台灣的重要性在於：第一，「台灣在半導體生產領域占據的主導地位」；第二，「台灣直接連接第二島鏈，並將東北亞和東南亞分為兩個獨立戰區」。

「報告」高度重視台灣的價值，且字裡行間充滿了若干「戰略模糊」的論述。例如，「報告」刪除了拜登時期有關「不支持台灣獨立」的聲明，把「反對任何片面改變現狀」，修正為「不支持任何單方面改變台海現狀的行為」，這給予有心人士許多想像的空間。

再如，川普1.0與拜登時期的兩份「報告」，都提及「一中政策」、「台灣關係法」，但新版「報告」對此略而不談。前美國國務院中國政策顧問、現為華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）分析稱，「報告」「將相關承諾從美國政府制式化的戰略框架中移除，這讓川普政府更有彈性選擇想強調的政策面向。」

對川普而言，「報告」只是一個前奏，明年的「川習會」才是大戲登場。但無論如何，這份「報告」迎合了川普政府內部的「鷹派」和「鴿派」，也使兩岸執政當局能各取所需，做出對自己最有利的解讀。

在台灣方面，外交部長林佳龍公開表達高度歡迎與感謝。賴清德總統也宣布未來8年，將投入新台幣1兆2,500億元的國防特別預算做為回報，即向國際展現台灣守護國家、維護現狀的決心與意志。

川普雖曾把台灣形容為「筆尖」，但最近一兩個月，他卻以實際行動表現對台灣的支持，即相繼宣布了新任期的首批價值3.3億美元的對台軍售項目，以及簽署了首項友台法案《台灣保證落實法》。

有大陸學者形容，「報告」呈現了「強硬與謹慎並存的雙重特徵」。我認為對岸官方的回應，像是「雖不滿意但可以接受」。中共外交部發言人郭嘉昆表示，相互尊重、和平共處、合作共贏是中美正確相處之道，也是唯一正確現實選擇。此外，他呼籲「美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。」

無論如何，我認為中美對「台灣問題」的本質和解決問題的方法，存有不同的看法。首先，美國認為「台灣問題」是「國際問題」，努力要促使「台灣問題國際化」；而中共則認為「台灣問題」是國共內戰遺留的產物，是中國「內政」問題，不容外力干預。

其次，美國擔心中共會對台用武，「報告」內容即充滿「威懾軍事威脅」的論述；而中共則希望「不戰而屈人之兵」，而且認為，除戰爭外，還有其他的「非和平手段」可以運用。

最後是涉及「維持現狀」的問題。美國至今仍希望兩岸處於「分而不獨，和而不統」的狀態；而「不統、不獨」也是台灣的主流民意。習近平雖沒有為「統一」的時間設限，但不會坐視「台灣問題」的久拖不決。因此，「不獨」不能確保兩岸的永久和平；「不統」也無法維持兩岸的長久分治。

2027年的「戴維森窗口」（Davidson window）是兩岸現狀面臨考驗的關鍵時刻。在此之前，台灣無力維護現狀，或促使現狀朝對本身有利的方向改變。民共不相往來，故賴政府一切「唯美」馬首是瞻。至於現狀能維持多久的問題，「報告」顯示，答案取決於中美的力量對比。

川普「在商言商」，習慣於用「價格」來衡量一切，即所謂「交易式外交」；但即使在商場上，「價格」也不等於「價值」。真正的「價值」來自於是否「被需要」。運用到亞洲地緣政治，就是「假使沒有」（if without）的概念，即讓對方想想「失去台灣」的後果。

因此，面對詭譎多變的世局，台灣的當務之急就是提高本身的「價值」；而台灣的存在，就是無可替代的「價值」。這就是「生存政治」的核心理念。

（本系列完）

【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】