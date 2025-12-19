《美國國家安全戰略》系列報導（三）：中美關係與「台灣問題」
新版美國《國家安全戰略》（National Security Strategy）報告（以下簡稱「報告」），當中有19次提及中國大陸，可見在川普心目中，中美關係是美國對外政策的「重中之重」。
2017年12月18日，川普推出他第一任首份《國家安全戰略》，這份報告被視為美國對中政策的轉折點。因為報告將中共與俄羅斯一起定性為「修正主義國家」，並且指控中共「採取技術、宣傳和脅迫等方式，企圖塑造一個與美國利益和價值對立的世界。」時隔一個月，美國國防部發布《國防戰略》報告，直指中共為「戰略競爭對手」。
新版「報告」未給中共戴上「戰略競爭者」的帽子，但暗指中共的行為，諸如「掠奪性產業戰略」、「不公平貿易行為」、「出口芬太尼毒品」等，已傷害到美國經濟和美國人民。
川普不願與中共兵戎相見，而是希望以加強美國的實力和運用美國與盟邦的聯盟體系，來和中共打交道。因此，除了維持美國的經濟主導地位外，「報告」還強調：「將建立一支能夠阻止第一島鏈任何地方侵略行為的軍隊。」
但另一方面，「報告」坦承：「美軍不能，也不應該獨自承擔這一責任。」因此，「盟友必須增加國防開支，更重要的是，為集體防禦做出更多實際貢獻。」而美國的外交努力是：「側重於推動第一島鏈的盟友和夥伴，允許美軍更廣泛地使用其港口和其他設施、增加自身國防開支，並且最重要的是，投資旨在威懾侵略的能力。」
台灣雖非美國的正式盟邦，但台美實質關係卻被視為威懾中共的一張牌。
台灣在「報告」中出現了8次，而2017年的版本，僅在1句話中3度被提及。「報告」認為，台灣的重要性在於：第一，「台灣在半導體生產領域占據的主導地位」；第二，「台灣直接連接第二島鏈，並將東北亞和東南亞分為兩個獨立戰區」。
「報告」高度重視台灣的價值，且字裡行間充滿了若干「戰略模糊」的論述。例如，「報告」刪除了拜登時期有關「不支持台灣獨立」的聲明，把「反對任何片面改變現狀」，修正為「不支持任何單方面改變台海現狀的行為」，這給予有心人士許多想像的空間。
再如，川普1.0與拜登時期的兩份「報告」，都提及「一中政策」、「台灣關係法」，但新版「報告」對此略而不談。前美國國務院中國政策顧問、現為華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）分析稱，「報告」「將相關承諾從美國政府制式化的戰略框架中移除，這讓川普政府更有彈性選擇想強調的政策面向。」
對川普而言，「報告」只是一個前奏，明年的「川習會」才是大戲登場。但無論如何，這份「報告」迎合了川普政府內部的「鷹派」和「鴿派」，也使兩岸執政當局能各取所需，做出對自己最有利的解讀。
在台灣方面，外交部長林佳龍公開表達高度歡迎與感謝。賴清德總統也宣布未來8年，將投入新台幣1兆2,500億元的國防特別預算做為回報，即向國際展現台灣守護國家、維護現狀的決心與意志。
川普雖曾把台灣形容為「筆尖」，但最近一兩個月，他卻以實際行動表現對台灣的支持，即相繼宣布了新任期的首批價值3.3億美元的對台軍售項目，以及簽署了首項友台法案《台灣保證落實法》。
有大陸學者形容，「報告」呈現了「強硬與謹慎並存的雙重特徵」。我認為對岸官方的回應，像是「雖不滿意但可以接受」。中共外交部發言人郭嘉昆表示，相互尊重、和平共處、合作共贏是中美正確相處之道，也是唯一正確現實選擇。此外，他呼籲「美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。」
無論如何，我認為中美對「台灣問題」的本質和解決問題的方法，存有不同的看法。首先，美國認為「台灣問題」是「國際問題」，努力要促使「台灣問題國際化」；而中共則認為「台灣問題」是國共內戰遺留的產物，是中國「內政」問題，不容外力干預。
其次，美國擔心中共會對台用武，「報告」內容即充滿「威懾軍事威脅」的論述；而中共則希望「不戰而屈人之兵」，而且認為，除戰爭外，還有其他的「非和平手段」可以運用。
最後是涉及「維持現狀」的問題。美國至今仍希望兩岸處於「分而不獨，和而不統」的狀態；而「不統、不獨」也是台灣的主流民意。習近平雖沒有為「統一」的時間設限，但不會坐視「台灣問題」的久拖不決。因此，「不獨」不能確保兩岸的永久和平；「不統」也無法維持兩岸的長久分治。
2027年的「戴維森窗口」（Davidson window）是兩岸現狀面臨考驗的關鍵時刻。在此之前，台灣無力維護現狀，或促使現狀朝對本身有利的方向改變。民共不相往來，故賴政府一切「唯美」馬首是瞻。至於現狀能維持多久的問題，「報告」顯示，答案取決於中美的力量對比。
川普「在商言商」，習慣於用「價格」來衡量一切，即所謂「交易式外交」；但即使在商場上，「價格」也不等於「價值」。真正的「價值」來自於是否「被需要」。運用到亞洲地緣政治，就是「假使沒有」（if without）的概念，即讓對方想想「失去台灣」的後果。
因此，面對詭譎多變的世局，台灣的當務之急就是提高本身的「價值」；而台灣的存在，就是無可替代的「價值」。這就是「生存政治」的核心理念。
（本系列完）
【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 103
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 206
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 22
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 35
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 5
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 7
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 146
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 59 分鐘前 ・ 85
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 5
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 37
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 31
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 128
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 10
華航林依晨生產倒數 曬9個月中空性感孕婦照
前空姐趙筱葳（Ivy Chao）有「華航林依晨」稱號，揮別前夫「醫界王陽明」賴弘國後，去年她與交往4年的男友再婚，今年7月宣布有喜，寶寶已經順利通過前三個月檢查，健康穩定成長中。昨(18日)她曬出懷胎9月的性感孕婦寫真照，說：「我還沒成為母親，就已經好佩服自己的身體，更欣賞女人的堅毅」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2