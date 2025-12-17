《美國國家安全戰略》系列報導（二）：區域戰略布局
新版美國《國家安全戰略》（National Security Strategy）報告（以下簡稱「報告」），把地區戰略分為五大塊，分別是西半球、亞洲、歐洲、中東和非洲。
西半球名列第一優先，被指稱是「對門羅主義的川普推論」（ The Trump Corollary to the Monroe Doctrine）。
門羅主義是美國前總統門羅（James Monroe）在1823年提出的，強調「美洲是美洲人的美洲」，其核心思想可以歸納為第一，歐洲列強不得再殖民美洲；第二，美國不干涉歐洲各國的戰爭與內部事務；第三，歐洲若再對美洲進行干涉或殖民，將被視為對美國的敵意行為。
門羅主義是在美國弱勢的情況下提出，因此帶有保守和孤立主義的色彩；但到20世紀初，美國國力已非吳下阿蒙，時任美國總統的羅斯福（Theodore Roosevelt），對門羅主義提出了自己的解讀，即所謂「羅斯福推論」（Roosevelt Corollary）。與過去不同，羅斯福對外採較積極的態度，主張為防止歐洲干預中南美，美國可先行介入。
川普競選期間發表收回巴拿馬運河的經營權、改名墨西哥灣，併吞格陵蘭及加拿大等言論，顯示川普希望讓美洲自此成為「美國人的美洲」。川普政府把美國在西半球的戰略目標，概括為 「爭取與擴大」（Enlist and Expand）。
所謂「爭取」，即「爭取西半球現有的朋友，來控制移民，阻止毒品泛濫，並加強陸地和海上的穩定與安全。」所謂「擴大」，即美國將「經由培養和加強新夥伴，以及提升美國的吸引力，成為西半球國家選擇經濟與安全夥伴的優先考慮。」
西半球之所以受到川普另眼相看，主要因為第一，維持美國鄰近，特別是「後院」地區的穩定。針對近期美國與委內瑞拉的緊張關係，川普把「福特號」戰鬥群部署至加勒比海，這被視為美國自古巴飛彈危機以來最大規模的軍力集結，說明一旦美洲有事，美國不排除有採軍事干涉行動的可能；
第二，西半球豐富的資源和龐大的勞動人口是美國再工業化的重要助力，因此，川普採「近岸外包」的戰略，認為可以創造美國工人和各個行業的就業機會。此外，近岸外包也可以減輕地緣政治不穩定和供應鏈脆弱性相關所產生的風險；
第三，報告指出美國將「阻止西半球以外的競爭對手在該地區部署軍事力量或其他威脅性能力，或擁有、控制具有戰略重要性的資產」。雖然沒有指名中共，但顯然是針對中共而發。
美國特別關注中共運用「一帶一路」倡議，在當地加強基礎設施投資；美國擔心中共提供的經援和投資，會增強當地國家經濟建設對中共的依賴。而且基礎設施也有轉化成軍事用途的可能。
亞洲被排在「報告」的第二順位，也是篇幅最長、細節描述最多的一部分。內容劍指中共，顯示川普已把這個地區，視為未來中美戰略競爭的主要舞台。
美國亞洲政策的戰略目標是為美國長期活力奠定基礎，認為維持美國的經濟和技術主導地位，是威懾和預防大規模軍事衝突最可靠的方式。兩者之間的關係如「報告」所說，可以形成一種良性循環，即「強大的美國威懾為更有序的經濟行動創造空間，而更有序的經濟行動則為美國提供更多資源，以維持長期威懾。」
在軍事方面，美國將投資研究，以維護和提升在尖端軍事和兩用技術領域的優勢重點，包括水下、太空和核技術，以及將決定未來軍力等美國最具明顯優勢的其他領域，但美國不會為海外軍事任務投入更多資源。
美國仍強調印太戰略和「四方安全對話」的重要性，但希望盟國增加軍費和分攤防衛負擔。更重要的是，美國強調經濟安全，關注盟國是否能幫助美國維護經濟首要地位，以及確保盟友不會從屬於任何競爭勢力。
相較之下，歐洲的重要性已屈居亞洲之後。儘管「報告」指稱要「促進歐洲偉大」，但面對俄烏戰爭的考驗，川普顯然對歐洲處理對俄關係的能力失去信心，責怪歐洲軍費支出不足和經濟停滯。
依歐盟統計局數據，2024年歐洲整體經濟增長率僅為1.5％，遠低於疫情前的水準。此外，雖然北約歐洲成員國一致認為，他們必須加強自己的防禦能力，但它們在情報、監視和偵察能力方面存在明顯劣勢，而且缺乏軍事整合。
「報告」顯示，川普政府對歐洲內部政情發展也表不滿，認為歐洲民主盟友的部分行為「損害政治自由與主權；移民政策正在改變歐洲大陸並引發衝突；言論自由受到審查，政治反對力量遭到壓制，出生率暴跌；國家認同和自信心喪失。」
「報告」把中東列為第四戰略順位顯示，在川普政府心目中，這個地區已不再主導美國的對外政策，原因是：第一，能源供應的大幅多樣化；第二，川普致力於強化美國與海灣地區、其他阿拉伯伙伴，以及和以色列的聯盟，削弱了伊朗等破壞地區穩定的力量。
美國中東政策的核心利益是：確保能源供應不落入敵人之手、保持荷姆茲海峽開放和紅海通航不讓中東成為恐怖主義的滋生地和輸出地，以及以色列保持安全。為了維護美國的利益，川普政府將鼓勵當地國家進行內政改革，但會尊重其傳統和歷史治理形式；此外，川普將努力擴大《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）的外溢效應，即促進以色列和阿拉伯國家的關係正常化。
非洲在「報告」中被列在最後的第五位，聲稱美國應將與非洲的關係，「從以援助為重點，轉向以貿易和投資為重點，優先與有能力、可靠且致力於向美國商品和服務開放市場的國家建立伙伴關係。」
中共長久經營非洲，川普無意也無力挑戰中共的既得利益；但更重要的是，如美國國務卿盧比歐所說，「援助效果與實質外交回報嚴重脫鉤，資金進了反美NGO口袋，卻無法爭取到支持美國的一票。」
【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】
