《聖靈之光》製作人挺Steam捍衛搶先體驗模式，《柏德之門3》執行長現身力挺

曾開發知名動作遊戲《聖靈之光》的 Moon Studios 執行長兼創意總監 Thomas Mahler，最近在社群平台上針對 Steam「搶先體驗」（Early Access）模式發表了看法。面對玩家質疑該模式常導致遊戲爛尾或品質不好，Mahler 直言雖然確實有開發者濫用這機制，但像《柏德之門3》或自家新作《永無寧日》（No Rest for the Wicked）這類架構極度複雜的遊戲，沒有搶先體驗階段根本無法誕生。

《永無寧日》目前正在搶先體驗中。（圖源：永無寧日）

Mahler 強調，這類遊戲需要龐大的社群基礎提早投入並提供數據，單純靠內部約百人的團隊測試規模，在數學上根本無法抓出所有系統漏洞或調整出絕佳的遊戲平衡。Mahler 進一步指出，《柏德之門3》拉瑞安工作室（Larian Studios）之所以宣布下一款遊戲仍會採用搶先體驗模式，並不是為了資金需求，而是為了應對開發上的複雜性。

他建議玩家在挑選搶先體驗遊戲時，應該要去鎖定那些擁有「良好發行紀錄」的開發團隊，假如這些團隊過去曾推出多款高品質作品卻仍選擇搶先體驗，通常就是為了打磨遊戲品質。不過他也坦承，目前的市場環境對小型獨立開發者越來越艱困，因為現在「搶先體驗」轉為「正式版 1.0」時的曝光紅利已經不如過去，但玩家對搶先體驗版的品質要求卻等同於正式版。

而這討論也引來了拉瑞安工作室的執行長 Swen Vincke 親自回應。Vincke 表示百分之百同意 Mahler 的觀點，他認為那些成功通過搶先體驗考驗的遊戲證明了一件事：當玩家與開發者為了同樣在乎的目標團結一致時，就能創造出美好的成果。Vincke 強調這是一個正向的循環，即使市面上確實存在相當負面的案例，也不該因此掩蓋了這個開發模式所能帶來的正面價值與成功的典範。