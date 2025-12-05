《聯盟戰棋》新棋組找來T1 Keria宣傳，化身三星巴德本人成功拿下勝利！

就與《英雄聯盟》遊戲本體一樣，衍生的自走棋遊戲《聯盟戰棋》開發團隊也會不斷推出新賽季與棋組更新，以維持玩家們的新鮮感，讓大家每個賽季都會有動力彼此較勁，看誰才是最強的棋手。而日前《聯盟戰棋》的 Set16 棋組也已經正式推出，有別於以往，這次將以諾克薩斯、蒂瑪西亞、弗雷爾卓德等「城邦」主題來進行遊戲，並且韓國 Riot Games 也找到剛拿下《英雄聯盟》世界冠軍的 T1 輔助 Keria 宣傳，讓他也能在《聯盟戰棋》中化身他最出名的角色巴德，拿下勝利。

T1 輔助 Keria宣傳《聯盟戰棋》新棋組(Credit:TeamFightTacticsKR)

日前韓國的《聯盟戰棋》Youtube 頻道上傳了最新的宣傳短片，找來《英雄聯盟》世界冠軍的輔助 Keria 出演。影片中就可以看到 Keria 不斷捶著重抽按鍵，似乎正在找尋關鍵英雄。結果皇天不負苦心人，Keria 成功讓自己的成名角，在棋組中需要 2 費的巴德成功三星，讓 Keria 直接化身賽特本人(?)，摔出一場勝利。

而這部超級逗趣的宣傳短片也讓網友們驚呼，「Keria 練這麼壯喔！」，不過，由於這次《聯盟戰棋》Set16 棋組也引入了新的任務機制，想要在每局遊戲中解鎖特定英雄的話就必須完成特定任務，才會在商店看到英雄。而巴德的解鎖條件就是「階段二聯合徵召前重骰 4 次」，因此如果在遊戲中想要解鎖巴德的話，就得要多注意了。