《聯盟戰棋》新賽季宣傳片邀羅杰、花輪考試作弊，綠茶化身「植髮者」一起拍笑翻網友：「錢真的好難賺！」

《英雄聯盟》的自走棋模式《聯盟戰棋》近日已經展開了全新賽季，同時新的棋組也正式推出。在這次的新棋組中，加入了全新的「解鎖」機制，玩家們想獲得特定的英雄就必須在每局遊戲裡完成任務才能順利解鎖，補足隊伍陣容所需的最後一塊拼圖。而為了宣傳新棋組，Riot Games 也找來了台灣實況主花輪、綠茶、羅杰等人與新科《聯盟戰棋》世界冠軍不能沒有你一起拍宣傳片，結果也笑翻網友們表示：「這錢真難賺！」

（Credit:聯盟戰棋）

台服《聯盟戰棋》的最新宣傳片「打電話問功夫」請來了實況主花輪、羅杰、綠茶、天晴、Ｎye等人一起拍影片，其中扮演考生的羅杰被《聯盟戰棋》中新棋組的「解鎖」機制考試搞得一頭霧水，而在考試中偷打電話給花輪求助。這個景象也笑翻大家紛紛表示：「本色出演」、「羅杰演自己喔」、「平常開實況就是這樣」

沒想到，考試作弊到一半的羅杰被飾演主考官的「植髮者」綠茶發現沒收手機，也被帶走進行特訓。而綠茶這次帶著假髮頭套的造型也獲得網友們的一致好評，表示：「給了綠茶多少」、「錢好難賺..」、「植髮者笑死」，而目前《聯盟戰棋》的全新賽季與棋組都已經上線，如果不太熟悉解鎖機制的話，綠茶老師（？）也有在影片中分享，表示可以透過遊戲中的「隊伍規劃器」親自查看到想要英雄的解鎖任務。