《自殺通告》專訪／張豐豪演過最難的角色！黃秋生突冒「狠話」成最溫暖鼓勵

張豐豪在電影《自殺通告》中飾演學生會會長「莫哲瑋」，多場氣場十足、極具說服力的演出，讓他坦言這是自己接過最難演的角色。過去他多詮釋內斂角色，個性也偏內向，「交際是一種耗電行為」，所以他私下更喜歡與自己相處。

然而莫哲瑋卻是個主動又無私奉獻的人，為了貼近這樣的角色，他特地回頭挖掘國高中時期那個較為開朗、外向的自己。思考著為何漸漸只愛與自己相處，張豐豪認為是高中畢業後他休學一年拍攝《翻牆的記憶》，同學們都有著自己的大學生活，「所以當我拍完戲的時候，回到家想打電動，以前的RC進去會有好多人在聊天，但當大家上大學的時候，我一進去RC就發現只剩我一個人，就覺得有點唏噓。」也是開始當演員後，他開始習慣跟自己對話，會想更了解自己各種情緒，漸漸的朋友圈便逐漸縮小。

張豐豪在本片難得展現外放演出。（圖／小娛樂）

不過和善、總是帶著陽光笑容的張豐豪自招，被踩底線就會點燃他的憤怒，先前受訪時他透露國小被霸凌過，結果爸爸看到訪問後說：「你沒有被霸凌啊，不可能啦！是哥哥不是你。」這話讓他在家族聚會上瞬間氣炸，直呼：「你不知道不代表這件事情沒有發生！」還有一次家庭聚會，當時張豐豪剛交了女友，手機桌布放著女友的照片，親戚不斷逼問他感情狀況，甚至還搶他的手機來看，這種侵犯行為也讓張豐豪忍無可忍。

這類狀況過去也曾發生在劇組裡，有次張豐豪先到現場，便先去找導演討論劇本，梳化造型組找到他後隨口說了一句：「欸在那邊找你找很久耶！結果你在這邊給我聊天。」張豐豪不甘被誤會指責，當場爆炸說：「我沒有聊天！誰跟你聊天啊！我在討論劇本！」見他突然如此怒氣沖天，全場都傻眼。但他強調這都是「極少數」的例子，大部分都會隱忍向經紀人訴苦。

張豐豪是周冠威導演的小粉絲。（圖／小娛樂）

其實張豐豪是《幻愛》的粉絲，當時拿到《自殺通告》的劇本，他第一個反應是：「我真的可以演周冠威導演的電影嗎？」聊起最困難的部分，張豐豪有場戲要發表聲明，除了黃秋生在旁邊，他還得在許多人面前展露氣場，說出一長串講稿，沒想到接連兩次都卡詞，副導建議他再看個劇本、休息一下，結果黃秋生突然說：「不用給他看劇本，你讓他繼續講。」

張豐豪便開始不斷重複那份講稿，「第三次、第四次的時候，我真的就放鬆了，我覺得秋生哥用他自己的方式在讓我放鬆，讓我很快地進入狀況，我覺得是很默默、但又很溫暖的舉動。」後來兩人也會在休息室聊天，大多是聊電影，有時他太緊張，黃秋生發現後還會主動找他聊天。

不過第一場和黃秋生的對戲，張豐豪原以為能控制好心情，沒想到緊張感被放大到全身發抖。前兩個 take時，黃秋生提醒他：「講話不要支支吾吾跟老人一樣，你是年輕人，要有熱血！」導演周冠威也上前講戲，讓他必須在短短幾秒內找到平衡。最終他放手一搏，拍完後黃秋生看著螢幕說「有了」，導演更說：「辛苦了，有資深前輩的意見也有我的意見，你處理得很好。」都讓他深感溫暖。

張豐豪坦言剛開始和黃秋生對戲很緊張，但兩人聊電影打破隔閡。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪

