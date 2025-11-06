《與惡2》神預言薛仕凌閃兵役「媽媽」楊貴媚發聲：他勇敢面對

薛仕凌近日陷入逃兵役風波，由於他主演的《我們與惡的距離2》劇情中，媽媽希望他偽造病歷逃避兵役，如今竟成神預言。對此，飾演媽媽角色的楊貴媚，6日出席記者會時表示，不清楚前因後果，「但很開心他用很成熟的心態、很勇敢面對這件事情。」

楊貴媚出席記者會，被問到薛仕凌陷入閃兵役疑雲（圖／讀者提供）

薛仕凌今年5月受訪時，才在訪問中提到自己三度體檢免疫，卻在近日主動前往新北地檢署，後以30萬交保。楊貴媚認為，人生如戲，有時也不知道會貼合時事，都是巧合，她並不清楚薛仕凌為何爆出閃兵役風波，表示每個人的身體、每個階段都不太一樣，「但他願意面對，是成熟男人心態，當然也希望大家可以給這些閃兵役的人，一些時間處理。」

《我們與惡的距離2》薛仕凌被媽媽建議偽造病歷閃躲兵役（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

楊貴媚說，拍完《我們與惡的距離2》後，偶爾會在活動上遇到薛仕凌，認為對方是個暖男，在工作上努力、安靜、認真。只是網上議論，閃兵役的藝人是否要被撤回昔日金鐘獎榮譽？薛仕凌拿過三次獎項，其中兩次為影帝。

楊貴媚平心而論，三金都是良性競爭，每年評審標準都不同、也都辛苦，「我們尊重評審，不要因為這件事情影響。一直在講藝術跟政治不要掛在一起，也希望用這個心態去面對我們工作，每個節目大家都付出很多努力。」

薛仕凌近日主動到新北地檢署說明案情，一度傳出是逃避兵役，不過據悉他僅承認曾與閃兵役集團首腦陳志明聯絡，但並未使用對方提供的方式逃避兵役。

