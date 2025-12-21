《舊金山美容院》孫淑媚台上告白 劉品言逼問三角關係

連晨翔在《舊金山美容院》中迎來事業與感情雙線翻盤，參加美食競賽節目卻遭昔日好兄弟章廣辰暗中動手腳，事業跌到谷底之際，與劉品言、孫淑媚的情感關係也全面攤牌，劇情正式進入失控狀態。

連晨翔和劉品言。（圖／舊金山美容院）

江之浩（連晨翔 飾）順利晉級《與世界一起早餐》第二輪比賽，卻抽到與早已決裂的好兄弟鄧惟宇（章廣辰 飾）同組。兩人在鏡頭前維持表面和平，私下卻各懷心機、互不相讓。比賽過程中，鄧惟宇意外掌握對手私下賄賂評審的內幕，索性順水推舟、暗中操作，導致江之浩經營的「舊金山美容院」在第二輪慘遭淘汰。直到製作人揭露黑幕真相，江之浩才得以重返賽場，並冷冷對鄧惟宇撂話：「如果你要耍手段，我會用參賽者的身分打敗你，等著。」

連晨翔和章廣辰。（圖／TVBS）

事業受挫之際，江之浩的感情線卻急轉直下。電視節目製作人汪君倪（孫淑媚 飾）藉由工作之便對他格外照顧，互動逐漸曖昧。兩人一同到餐廳慶祝時，遇上「親10秒送五花肉」活動，汪君倪毫不猶豫主動獻吻，這場突如其來的「五花肉之吻」，卻被同樣前來用餐的林麗穎（劉品言 飾）當場撞見。

林麗穎想起先前江之浩在打架後情緒失控，向她告白，隔天卻彷彿什麼事都沒發生，心中早已埋下不安與怨氣。三人的情感糾結，最終在一場脫口秀演出中全面引爆。汪君倪站上舞台，以「男女之間是否存在純友誼」為題，當眾對江之浩直球告白：「江之浩，我們不要純友誼了，好不好？」一句話直接點燃火線。

林麗穎隨即情緒潰堤，當場質問江之浩：「你跟我告白，卻裝作沒這回事；你親了她，又不跟她在一起，這算什麼？」面對工作夥伴的強勢示愛，以及青梅竹馬的情感逼問，江之浩被迫正面迎戰，三角關係正式攤牌，誰也無法再退一步。

孫淑媚。（圖／TVBS）

孫淑媚也分享，汪君倪是她過去從未嘗試過的角色，強勢、直接，帶著冷幽默。為了這場脫口秀告白戲，她前後準備長達三、四個月，反覆調整段子與節奏，正式拍攝時更加入即興反應，讓整場戲火花四射，她直呼：「真的很有成就感。」