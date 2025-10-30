《航海王》動畫新模式2026開始一年最多26集，1~3月停播4月繼續「艾爾帕布篇」

《航海王》動畫新模式一年最多26集，2026年1~3月停播4月繼續《艾爾帕布篇》（圖源：ONE PIECE スタッフ【公式】）

《航海王》動畫播出至今達 1122 集，當中有不少動畫原創內容以及回顧總集篇等，當然的得拉長時間避免追上漫畫速度，這也讓不少讀者抱怨，而在最新《航海王》 動畫發表會中宣布，從 2026 年開始將減少到每年播出最多 26 集，在今年結束「未來島蛋頭篇」後，1~3 月停播並在 4 月展開令人期待的「艾爾帕布篇」。

東映動畫官方在 28 日的《航海王》發表會宣布，2026 年開始最大集數為 26 集，相比未來島蛋頭篇將為 38 集包括 33 集+ 5 集特別篇在今年內結束，並在 2026 年 1 到 3 月停播，在 4 月 開始展開最新的「艾爾帕布篇」，在最新的篇章中將採取一比一的原作與動畫對應，不會有原創集數的 68：67 集內容，並釋出「艾爾帕布篇」草帽小子一行人的外觀設計。

廣告 廣告

《航海王》動畫蛋頭島篇將在今年結束（圖源：ONE PIECE スタッフ【公式】）

去年《航海王》 動畫就有透過魚人島篇重製、25周年特別篇來延長播放內容，讓本篇劇情停播達半年之久，直至 4 月才開始未來島蛋頭篇，這樣的減少集數當然得更能呈現原作內容，也能讓成本更集中展現，不過觀眾們就得等很久才能看到精彩內容。