《航海王》真人版第二季羅賓登場 新預告「巴洛克華克」成員神還原

《航海王》第二季展開新冒險。（圖／Netflix）

Netflix真人版影集《航海王》第二季將於3月10日上線，現在公布最新前導預告，可以看見草帽海賊團將迎來最強敵人、神祕刺客秘密組織 「巴洛克華克」，畫面中重現了許多經典角色和招式，勾起大批粉絲回憶殺。

在最新的前導預告中，草帽海賊團一行人將正式踏上偉大的航道，在第一個抵達的城鎮羅格鎮遇到刺客組織「巴洛克華克」，畫面最多的莫過玉由蕾拉阿波娃飾演的Miss ALL星期天，也就是原著中後來會加入草帽海賊團的「羅賓妮可」，預告中她也展現特殊能力。

廣告 廣告

羅賓正式登場。（圖／Netflix）

其他新加入的演員和角色包括查莉絲拉錢德蘭飾演的星期三小姐、大衛達斯馬齊安飾演的Mr. 3、大衛達斯馬齊安飾演的Mr. 5、丹尼爾拉斯克飾演的Mr. 9、蘇菲亞安妮卡魯索飾演的黃金週小姐、賈札拉賈斯琳飾演的情人節小姐 (Miss Valentine）、揚達湯瑪斯飾演的Mr. 8，連Miss星期五和Mr.13都出現在預告中。

星期三小姐、黃金週小姐、Mr. 3、Mr. 5接連登場。（圖／Netflix）

大衛達斯馬齊安先前曾透露，《航海王》第二季與第一季相比，將更有戲劇張力、更暴力，「當草帽一夥人出現在『小花園』（Little Garden），以及Mr. 3是如何被Mr. 0派去執行任務時，所發生的那些事，某種程度上來說，那是第一季所沒有的恐怖感，非常暴力，視覺效果令人驚歎。我希望確保自己不負使命，以正確的方式詮釋這個角色，也希望大家會滿意我呈現Mr. 3的方式。」

Miss星期五和Mr.13為「不吉利二人组」。（圖／Netflix）

Mr. 8有不可告人的祕密。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導