《航海王》第三季正式開拍 喬巴、星期天小姐升格主演

《航海王》第3季正式開始製作。（圖／Netflix）

影集《航海王》真人版在全球獲得巨大成功，繼八月宣布續訂第三季後，製作進度也高速推進。製作方證實，《航海王》真人版第三季已正式開拍，甚至搶在明年3月10日第二季上線之前展開製作，展現團隊欲快速構築龐大世界觀的決心。

在明年上線的第2季中，原班草帽海賊團主角群伊納基戈多伊 (Iñaki Godoy) 出演蒙其·D·魯夫、新田真劍佑飾羅羅亞索隆、艾蜜莉拉德 (Emily Rudd) 飾娜美、雅各羅美洛 (Jacob Romero) 飾騙人布、塔茲史卡勒 (Taz Skylar) 飾香吉士，他們將再度回到南非開普敦。

同時，第二季也將加入多位重要角色，包括星期三小姐（查莉特拉強德蘭飾）、天天星期天小姐（蕾拉艾波娃飾）與寇布拉（森德希拉瑪莫西飾）。此外，米凱拉胡佛將為人氣角色喬巴配音，而喬曼格尼洛（Joe Manganiello）飾演0號先生（Mr. 0，即克洛克達爾）的選角也令人期待。

目前第三季已曝光兩個重磅選角，引發熱烈討論，包括波特卡斯·D·艾斯（Portgas D. Ace）由曾主演DC超級英雄電影《藍甲蟲》的索洛馬里達納（Xolo Maridueña）飾演。馮克雷（Mr.2 Bon Clay）由演員科爾艾斯科拉（Cole Escola）演出。

其中，馮克雷的選角被許多網友封為是完美的神選角。由於馮克雷在原作中設定為跨性別的「新人類」，而演員科爾艾斯科拉本身就是非二元性別族群，因此大多網友都認為這次選角非常符合角色原有的人設與精神。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導