《航海王 海賊無雙4》次世代主機版與角色包第7彈「未來島蛋頭包」11月20日推出

萬代南夢宮娛樂宣布，《ONE PIECE 海賊無雙4》即將在2025年11月20日推出PlayStation5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S版，角色包第7彈「未來島蛋頭包」亦將於同日發布。同步公開宣傳影片。

角色包第7彈「未來島蛋頭包」即將發布

角色包第7彈將包含以下內容：

路基 ─CP0─

S-蛇

珠寶．波妮

3種限定服裝

■ Nintendo Switch 2遊玩說明

在Nintendo Switch 2上初次遊玩本作的玩家

本作的Nintendo Switch版中有包含遊戲本篇及角色包與新增章節等數個付費內容的套組（數位豪華版、數位終極版）。

若希望除了遊戲本篇以外，可以一起遊玩角色包及新增章節，建議可以購買Nintendo Switch版的數位豪華版或數位終極版，並在之後將遊戲本篇升級為Nintendo Switch 2版。

※本遊戲不支援Nintendo Switch™版及Nintendo Switch 2版間線上、鄰近主機通訊的協力遊玩。購買本遊戲的Nintendo Switch 2版或升級本遊戲至Nintendo Switch 2版時，敬請留意。

※從Nintendo Switch版升級後，會提升畫面更新率與解析度，遊戲內容不會有差異。

