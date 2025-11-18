《艾爾之光》16周年慶登入送虛寶！聯名Vtuber真理果、515直播賽事開打

遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》邁入16周年，為了感謝冒險者們的支持，官方端出多項慶祝活動！只要活動期間完成指定任務，就能抱走稀有「3轉晉級時裝」與「全套埃力格挫冰機時裝」，再送上經驗值加倍等Buff。16周年直播更攜手知名Vtuber「真理果」、「515」展開紅、藍對決，趣味交鋒將掀話題。並首度舉辦「16周年抽獎派對」，電競螢幕、高階電競鍵盤與限定周邊等豐富好禮，給玩家滿滿驚喜。

《艾爾之光》周年慶典盛大起跑！（來源：遊戲橘子官方提供）

16周年三重福利登場：限定時裝、冰裝、經驗值加倍一網打盡

《艾爾之光》歡慶16歲生日，即日起至11月28日，冒險者們達成累積連線時數任務，即可依序獲得「[科保]16周年紀念3轉晉級時裝箱」武器、上衣、下衣等部位，累積連線達140分鐘，便能一次收齊全套「3轉晉級時裝」。每日登入遊戲完成任務可領取「[科保]挫冰機時裝兌換券」，自由挑選想優先入手的部位，全勤玩家可帶回「全套埃力格挫冰機時裝」。11月22日則推出一日限定「狂熱加倍」，當日開放經驗值3倍、掉落率2倍與武器BUFF+13等超吸睛加成，讓玩家盡情爽玩周年慶典。

豐富豪禮回饋玩家。（來源：遊戲橘子官方提供）

Vtuber領軍玩家直播賽事開打！決勝夜12月20日見證冠軍

官方首度推出周年專屬直播活動，邀請知名Vtuber「真理果」與「515」帶來前所未有的競技盛宴！活動自11月20日至12月20日，每周四、六，晚間八點準時開戰，兩位主播將邀集菁英冒險者組隊，化身紅、藍兩派勢力在直播中上演PVP火線之戰，以及闖關襲擊戰、新地區副本「亞特瑪嵐」。成功入選參與對抗的玩家，將得到遊戲點數1,000點；最終勝者將於12月20日的決選直播中誕生，將獲得「EL★STAR2實體獎勵禮包」與「『艾'm Fighting』Vtuber紅藍對決紀念色紙」，以嶄新直播互動模式，打造最燃的周年盛典。

周年慶典活動火力連發。（來源：遊戲橘子官方提供）

周年抽獎首度登場 電競好禮帶回家

福利再升級！官方首度推出「16周年抽獎派對」正式起跑，即日起至12月22日一路嗨到歲末。玩家前往【艾爾之光16周年紀念網頁】綁定帳號並參與抽獎，就有機會將電競螢幕、電競耳機麥克風、電競鍵盤等高規3C好禮及EL★STAR2獎勵帶回家。

