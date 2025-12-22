打王變有氧運動！國外實況主靠「拳擊假人」擊敗《艾爾登法環 黃金樹幽影》最終BOSS
《艾爾登法環》DLC《黃金樹幽影》比起本體更高的難度，讓無數褪色者受盡各種折磨。但最近一名國外 Twitch 實況主 EdyBot 再次刷新了玩家對「高難度」的定義。她成功使用改裝過的「拳擊假人」作為遊戲控制器，擊敗了 DLC 中公認最強的最終 BOSS「米凱拉的王 拉塔恩」。
EdyBot 在今年 11 月時，成功靠著改裝過的「拳擊假人」擊敗強敵「米凱拉的王 拉塔恩」後表示，這絕對是她遊戲生涯中經歷過最激烈的一場勝利，同時這也是世界首位以拳擊假人完成此創舉的紀錄。
I BEAT CONSORT RADAHN BY PUNCHING A BOXING DUMMY!
Beating Elden Ring + DLC with my Century Bob controller was a world's first, and definitely gave me one of the most intense wins I've ever had in gaming. pic.twitter.com/SY0WV48xbS
— EdyBot (@EdyBot_TTV) November 19, 2025
這套獨特的控制系統由 EdyBot 與技術夥伴合作打造，她將一個名為「Century Bob」的拳擊訓練假人改造成巨型搖桿。操作原理相當直觀又耗費體力，假人身上的不同部位被設定為攻擊或互動指令，EdyBot 必須真實的「出拳」毆打假人才能觸發遊戲角色的動作；至於角色的移動，則依靠放置在地板上的感應墊，靠著雙腳踩踏來控制前後左右。這種玩法不只考驗反應速度和身體協調能力，每次玩遊戲時更是一場高強度的有氧運動，尤其在面對攻擊頻率極高的拉塔恩，容錯率更是低 。
而這並非 EdyBot 首次展現驚人的體能與毅力。早在今年 2 月，她就曾以這樣特殊的遊玩方式完成了《艾爾登法環》本傳的通關挑戰，當時她花費了半個月的時間、累積超過 1,400 次死亡，還包含成功擊敗了「女武神」瑪蓮妮亞。
I BEAT MALENIA BY PUNCHING A BOXING DUMMY
I think it’s safe to say this is the world’s first Century Bob Elden Ring challenge run 🥊
My playthrough took 15 days and 1,428 deaths but it was an awesome challenge and a great workout! Until we meet again, Flesh Man. pic.twitter.com/gOjAps93JK
— EdyBot (@EdyBot_TTV) February 5, 2025
