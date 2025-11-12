《艾爾登法環 黑夜君臨》新DLC確定12/4上市！《黑暗靈魂》「亞爾特留斯」帥氣登場

FromSoftware 母公司日前才確認《艾爾登法環 黑夜君臨》的新 DLC 正在開發中，沒想到馬上就在今日（12）正式公開追加下載內容「The Forsaken Hollows」，帶來全新的 2 名角色、2 個 BOSS，以及全新特異地形，預計在 12 月 4 日正式推出。

新 DLC 確定 12 月就要推出。（圖源：艾爾登法環 黑夜君臨）

這次「The Forsaken Hollows」DLC 的最大亮點 （預告 1 分 15 秒處開始），肯定就是《黑暗靈魂》中被譽為最帥 BOSS 之一的「亞爾特留斯」，即將在《艾爾登法環 黑夜君臨》中登場。如今他們將在交界地重生，肯定會為尋求更高難度挑戰的資深玩家，帶來一場懷舊和刺激感兼具的史詩級戰鬥。

亞爾特留斯登場！（圖源：艾爾登法環 黑夜君臨）

除了讓人聞風喪膽的強敵之外，玩家在「The Forsaken Hollows」中也將迎來新的盟友。兩位全新登場的角色，分別是「Scholar」（暫譯，學者）和「Undertaker」（暫譯，送葬者）。而全新特異地形，將會帶來一個巨型的空洞，空洞散落著充滿異國情調的廢墟和寺廟，以及０神聖的塔樓、古代居民的遺跡，更有著散發著詛咒、奪取生命的瘴氣的水晶。

此外根據官方說明，原先的「豪華版升級組合包」（Deluxe Upgrade Pack）DLC，已經改名成「The Forsaken Hollows」，購買後就能直接在 12 月 4 日遊玩新內容。而先前已經買過豪華版的玩家則不需要額外購買就能玩。並且《艾爾登法環 黑夜君臨》數位美術書＆迷你原聲帶，則需要在 12 月 3 日前購買才能獲得。