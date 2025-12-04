《艾爾登法環 黑夜君臨》DLC「見棄空洞者」正式發售，新角色宣傳影片搶先看

萬代南夢宮娛樂宣布，由FromSoftware所開發的多人合作動作生存遊戲《艾爾登法環 黑夜君臨》的全新DLC「見棄空洞者」已在今（4）日於PlayStation5／PlayStation4／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM平台正式發售。

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

在「見棄空洞者」中，渡夜者們將會看到自己的等級可以隨著兩名加入圓桌的全新角色「學者」及「送葬者」成長，並一起為狩獵帶來終結。

《艾爾登法環 黑夜君臨》「見棄空洞者」角色宣傳影片－學者：

《艾爾登法環 黑夜君臨》「見棄空洞者」角色宣傳影片－送葬者：

學者是一個受過訓練的求學者，且專精於咒語施放的藝術。他擁有極高的感應能力，並可以透過敏銳的觀察在戰鬥時帶來極大的優勢。送葬者則是個不起眼的劊子手，在信仰及力氣佔有優勢，遵循著祭司「獵殺黑夜王」的命令，利用超乎尋常的力量以冷酷的效率殲滅敵人。

「見棄空洞者」也將同步為寧姆韋德帶來全新的區域及威脅，包含2個玩家需要在第3天時打倒的全新頭目。全新特異地形更將會在特定情況下完全改變地圖的樣貌，徹底改變全球渡夜者們的遊戲體驗。

《艾爾登法環 黑夜君臨》DLC「見棄空洞者」已於今日開放PlayStation5／PlayStation4／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM版的玩家遊玩。

擁有STEAM版《艾爾登法環 黑夜君臨》數位豪華版的玩家將會自動獲得DLC內容；擁有PlayStation5／PlayStation4／Xbox Series X|S／Xbox One版數位豪華版、PlayStation5版實體鐵盒豪華版、PlayStation5版實體限定版的玩家則須前往遊戲商店頁面手動下載DLC內容。

僅擁有標準版遊戲的玩家則須另行購買DLC內容。

《艾爾登法環 黑夜君臨》遊戲簡介

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

一款以《艾爾登法環》為基礎，全面翻新遊戲設計的協力型動作遊戲。

本作為一款需要與其他玩家一同在極端情境下挑戰的動作遊戲。

延用部分來自《艾爾登法環》的敵人及武器，在以截然不同的遊戲設計重新建構的本作中，玩家將可以操作個性各不相同的角色，挑戰全新的威脅。

